 

США не будут штурмовать Ракку

ВАШИНГТОН. Дональд Трамп отказался от плана Барака Обамы по штурму Ракки и освобождения её от террористической организации «Исламское государство».  План был разработан командой Барака Обамы и был передан новой администрации накануне его ухода, но советники Трампа сочли его недоработанным и неудачным.
 
Таким образом, неявное "соревнование" между двумя коалициями на тему, кто быстрее возьмёт штурмом сирийскую столицу ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на некоторое время ушло с повестки дня.

 

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