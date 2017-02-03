США не будут штурмовать Ракку

ВАШИНГТОН. Дональд Трамп отказался от плана Барака Обамы по штурму Ракки и освобождения её от террористической организации «Исламское государство». План был разработан командой Барака Обамы и был передан новой администрации накануне его ухода, но советники Трампа сочли его недоработанным и неудачным.

Таким образом, неявное "соревнование" между двумя коалициями на тему, кто быстрее возьмёт штурмом сирийскую столицу ИГИЛ (организация запрещена в РФ) на некоторое время ушло с повестки дня.

