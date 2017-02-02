 

Правительство Великобритании составило план, как пройти на выход

ЛОНДОН. Правительство Великобритании опубликовало «Белую книгу». Так озаглавлен план выхода страны из Европейского союза (ЕС). В 77 страничном документе указаны все 12 положений, которые объявила премьер-министр королевства Тереза Мэй в своей программной речи в середине января.
 

Среди них, в частности, предполагается заключение «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС, введение контроля на границах и таможенных процедур, однако не указано время, которое необходимо для осуществления всех этих планов.

 

Напомним, что ранее Верховный суд Великобритании принял решение о парламентском утверждении процедуры Brexit, приостановив было этот процесс, но Палата общин всё же приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

 

Теперь у Правительства Великобритании появился прямой повод строить планы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза
» В Великобритании начался референдум по вопросу выхода из ЕC
» Выход из Евросоюза может обойтись Великобритании в $145 млрд
» Великобритания может выйти из Евросоюза уже в июне 2016 года
» Великобритания: третий удар по Европе
Материал недели
Кровь и нафталин

Кровь и нафталин

Публикации
Украденный народ

Украденный народ

Битва за русских. Часть IV

Битва за русских. Часть IV

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Падающие самолеты. Террор и большая политика

Болото всколыхнулось

Болото всколыхнулось

Хватит ли патронов для войны?

Хватит ли патронов для войны?

В табаке ли дело?

В табаке ли дело?

Главные темы
Выборы 2016 Госдума РФ Коррупция Новые законы Сергей Собянин Скандалы
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Русский город с галицким акцентом

Русский город с галицким акцентом

Узбекистан, который построил Ислам

Узбекистан, который построил Ислам

Правительство Великобритании составило план, как пройти на выход

  • 19:30
  • 133

Путин уволил генералов оптом

  • 18:14
  • 216

Отношения России и Белоруссии продолжают накаляться

  • 15:36
  • 275

Главу «Почты России» могут разжаловать и уволить

  • 13:51
  • 240

Российские судьи начали охоту за Навальным

  • 12:36
  • 201
Украденный народ

Украденный народ

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru