Правительство Великобритании составило план, как пройти на выход

Среди них, в частности, предполагается заключение «соглашения о беспошлинной торговле» с ЕС, введение контроля на границах и таможенных процедур, однако не указано время, которое необходимо для осуществления всех этих планов.

Напомним, что ранее Верховный суд Великобритании принял решение о парламентском утверждении процедуры Brexit, приостановив было этот процесс, но Палата общин всё же приняла во втором чтении соответствующий законопроект.

Теперь у Правительства Великобритании появился прямой повод строить планы.

