Украденный народ

Несколько дней назад многие с удивлением узнали, что место рождения известного русского богатыря Ильи Муромца в «Википедии» изменено – вместо села Карачарова под Муромом там значится Моровийск (современный Моровск) на территории Украины. Можно было бы предположить, что это случайный эпизод, но на самом деле борьба за исторические фигуры только начинает набирать обороты. «Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа — это украинский художник, а Чайковский — чайка — это украинский композитор. Достоевский — это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий», — заявил в конце декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко на встрече со студентами Киевского университета культуры.

Для знакомых с творчеством упомянутых деятелей литературы и искусства очевидно, что ни один из них украинцем не был. И потому заявление Ющенко вызвало две реакции: в России над ним посмеялись, на Украине – рассердились.

Украинизация, несмотря на свой успех на Майдане, встречает серьезные препоны. Власть ставит цель максимально дистанцироваться от всего российского, поэтому принимаются новые школьные программы, где известные исторические факты интерпретируются в выгодном для самостийников свете: князь Владимир провозглашается создателем украинского государства, битве при Конотопе в 1659 году, когда войско склонившегося к союзу с Речью Посполитой атамана Выговского совместно с поляками и крымскими татарами разбили русское войско, считается важнейшим эпизодом борьбы за независимость (хотя на стороне русских в той битве принял участие гетман Иван Беспалый с запорожскими казаками), а нынешние события на Донбассе трактуются исключительно как «оккупация».

И тут конструкторы украинской нации угодили в самими же подстроенную ловушку. Желание увидеть самих себя колоссами, стоящими на пути «московитских орд», привело в тупик. Культурная значимость и конфронтация с Россией оказались несовместимы. Ярким доказательством этого стал проект «100 выдающихся личностей в истории Украины», подготовленный экспертной группой, куда вошли 75 современных украинских политиков, писателей, политологов, историков и даже патриарх-раскольник Филарет. Весь список исторических деятелей, которые были признаны «выдающимися», можно посмотреть здесь.

Если не обращать внимания на заголовок, у невнимательного читателя может сложиться впечатление, что речь идёт о выдающихся личностях в истории России: княгиня Ольга, князья Святослав, Владимир Красное Солнышко и Даниил Галицкий, Нестор Летописец, гетман Богдан Хмельницкий, ученые Илья Мечников, Владимир Вернадский и Сергей Королев названы «великими украинцами». Единственное основание, по которому они были причислены к украинской культуре – это то, что они родились или проживали некоторое время на территориях, ныне подконтрольных президенту Порошенко. Украинизаторам кажется, что если есть границы и территория – будет и нация. Совершенно необъяснимым образом в список затесался писатель Михаил Булгаков, чья повесть "Собачье сердце» - пожалуй, самое антисоветское художественное произведение, оказалась изъята из школьной программы министерством образования Украины в сентябре 2016 года. Единственная крупная фигура, которую смог предложить «украинский проект» в сфере искусства – это поэт Тарас Шевченко.

Отдельным отрядом идут бунтари и повстанцы, ведшие вооруженную борьбу против России - Иван Выговский, Иван Мазепа, Симон Петлюра, Евгений Коновалец, Степан Бандера и Роман Шухевич, поэтому они, по сути, и есть настоящие иконы для свидомых украинцев. Почти все они родом из Западной Украины, стремящейся навязать остальной стране своё собственное рафинированное и беспримесное понятие «украинства». В этой версии нет места компромиссу, только партизанщина и диверсии против российской власти и русского народа. Воистину, объединить последних двух способен только крайний галичанский национализм.

Притязания украинского национализма на величие уже вызвали раскол среди его активистов. Сознание украинцев расщепляется и каждый вынужден задать себе вопрос «Насколько русскость въелась в наши души и сердца?» И следом: «А что дальше?» Ответы на это разные. О галичанском варианте мы уже рассказали. А вот Андрей Билецкий, экс-руководитель полка «Азов» и глава партии «Национальный корпус» считает, что украинцы должны бороться не против русской культуры, а против притязаний Москвы на земли Незалежной. В рядах его партии и батальона довольно много русскоязычных националистов, которым члены «Свободы» отказываются пожимать руки. На последнем Марше Нации 14 октября основные националистические организации хоть и шли по одному маршруту, но с разрывом и в разных колонах. Русскоязычные националисты кажутся галичанским «прокаженными» и потому – «ненастоящими», русскоязычные отвечают упреками в местечковости и провинциализме. Чья возьмёт верх – покажет будущее. Но ради справедливости стоит отметить - русская разговорная речь до сих по не мешала боевикам «Азова» убивать русских ополченцев на Донбассе.

Это важный симптом, который ещё мало кто мог распознать: в украинском проекте появилась едва заметная трещина, которая, однако, расширяется с каждым месяцем. Потенциально это может привести к интеллектуальному брожению в украинской среде и переосмыслению итогов Майдана («зачем придуриваться украинцами, если за это не дают безвиз в Европу?»).

Включение русских исторических фигур в украинский нациогенез можно воспринимать и как подсознательное приглашение к воссоединению. Ведь если мы чтим одних и тех же героев, то к чему вражда? Было бы идеально, чтобы такую же трактовку приняла и нынешняя российская власть.