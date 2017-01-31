 

Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот

ОРЕНБУРГ. Местная администрация дала указания снять рекламные конструкции с социальной рекламой, агитирующей за усыновление сирот. Портретам детей, ожидающих, когда для них найдутся родители - не место на улицах города. Вот, если резюмировать кратко, фактическая позиция местного чиновничества, многократно переносившего конкурс на размещение указанных конструкций и отказавшейся сделать исключение даже для заведомо некоммерческих и социально ориентированных объектов.
 
Ну вот и все. Демонтируем социальную рекламу. Закончились разрешения, новые выдавать отказываются. Когда будут торги неизвестно, но до торгов убирать все, на что закончились разрешения, даже социалку. Такую позицию вчера на совещании в управлении по рекламе Администрации г. Оренбурга озвучила госпожа Бондаренко О.В.

Я не буду это комментировать, просто нет слов никаких. Нет сил. Я не могу общаться с такими людьми, да и назвать их людьми не поворачивается язык.

Когда я контролировала процесс демонтажа ко мне подошла бабушка, совсем старушка.
- Снимаете?
- Да, снимаем;
- Детки нашли семью? Как я за них рада!;
- Нет, Бабушка, не нашли, просто начальство городское говорит что надо снимать, не дает разрешения на установку;

На глазах бабушки выступили слезы
- Я уже несколько месяцев наблюдаю за этими детками, какие они хорошенькие, что ж за мать-кукушка их бросила. Так переживаю, чтобы их в семью забрали, каждый день выходила смотреть - надеялась - вдруг приду, а здесь уже другая реклама, тут же другой мальчик висел раньше, я помню, его-то забрали?
- да, его забрали;
- а этих не заберут, я недалеко тут живу, каждый день ходила, смотрела, вдруг уже забрали, что ж за страна у нас такая, Россия ((( Но ты, дочка, сделай что-нибудь чтобы их забрали, может разрешит начальник, ты с ним поговори еще.
 
И бабушка ушла. На морозе застывали слезы, комок в горле, я не сказала ей, что за час до этого я беседовала с начальником, я даже не сказала ей, что это не мужчина, а женщина и тоже мать, я не хотела ее расстраивать. Не хотела говорить, что уже сделала все, что было в моих силах и сил больше не осталось.
 
 
- написала в своём Facebook руководитель фонда "Сохраняя Жизнь" Анна Межова, за свой счёт устанавливавшая эти рекламные конструкции на улицах города. Всё чем ответили ей городские рекламщики - так это нагоном в комментарии каких-то прохиндеев, которые начали упрекать Межову в том, что она "давит на жалость" и личным явлением одной из сотрудниц городского учреждения, которое отвечает за наружную рекламу, обвинившую её в том, что конструкции незаконны.
 
На практике установка рекламных конструкций была оформлена законным образом, но, как было отмечено выше, сроки разрешений закончились, а нового конкурса администрация никак не проведёт. Не будем рассуждать о причинах, хотя могли бы.
 
Отметим вот что. В такой ситуации нормальным, человеческим решением было бы, хотя бы, потребовать от предпринимателей убрать коммерческую рекламу, а фотографии сирот, мечтающих найти новую семью - оставить в порядке исключения.
У чиновников г.Оренбурга вполне достаточно полномочий, чтобы это сделать и оформить такое решение законным образом.
 
Коррупции в таком решении не было бы, социальной опасности тоже, а значит, даже мнимое формальное нарушение буквы закона не могло бы нанести ни прямого, ни косвенного ущерба и не грозило бы негативными последствиями ни одному чинуше.
 
Но нельзя сказать, что эти люди вообще ничего не понимают в рекламе.
В комментарии к Межовой, кроме живых ангажированных комментаторов очень быстро пришло и большое количество ботов, восхваляющих и оправдывающих действия администрации в этом вопросе. На рекламу в соцсетях и деньги и возможности у города Оренбурга есть. А есть ли они на социальную рекламу? Есть ли на неё хотя бы желание, в ситуации, когда денег не требуется? Кажется, ответ на этот вопрос отрицательный.
 
То, как повела себя в этой ситуации администрация города Оренбурга - это моральная позиция.
Вот такая бездушная у этих людей мораль.
 
Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот
Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот
Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот 
Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот
 
 
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