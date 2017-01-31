Администрации Оренбурга помешала социальная реклама, призывающая усыновить сирот 

ОРЕНБУРГ. Местная администрация дала указания снять рекламные конструкции с социальной рекламой, агитирующей за усыновление сирот. Портретам детей, ожидающих, когда для них найдутся родители - не место на улицах города. Вот, если резюмировать кратко, фактическая позиция местного чиновничества, многократно переносившего конкурс на размещение указанных конструкций и отказавшейся сделать исключение даже для заведомо некоммерческих и социально ориентированных объектов.

Ну вот и все. Демонтируем социальную рекламу. Закончились разрешения, новые выдавать отказываются. Когда будут торги неизвестно, но до торгов убирать все, на что закончились разрешения, даже социалку. Такую позицию вчера на совещании в управлении по рекламе Администрации г. Оренбурга озвучила госпожа Бондаренко О.В.



Я не буду это комментировать, просто нет слов никаких. Нет сил. Я не могу общаться с такими людьми, да и назвать их людьми не поворачивается язык.



Когда я контро лировала процесс демонтажа ко мне подошла бабушка, совсем старушка.

- Снимаете?

- Да, снимаем;

- Детки нашли семью? Как я за них рада!;

- Нет, Бабушка, не нашли, просто начальство городское говорит что надо снимать, не дает разрешения на установку;



На глазах бабушки выступили слезы

- Я уже несколько месяцев наблюдаю за этими детками, какие они хорошенькие, что ж за мать-кукушка их бросила. Так переживаю, чтобы их в семью забрали, каждый день выходила смотреть - надеялась - вдруг приду, а здесь уже другая реклама, тут же другой мальчик висел раньше, я помню, его-то забрали?

- да, его забрали;

- а этих не заберут, я недалеко тут живу, каждый день ходила, смотрела, вдруг уже забрали, что ж за страна у нас такая, Россия ((( Но ты, дочка, сделай что-нибудь чтобы их забрали, может разрешит начальник, ты с ним поговори еще.



И бабушка ушла. На морозе застывали слезы, комок в горле, я не сказала ей, что за час до этого я беседовала с начальником, я даже не сказала ей, что это не мужчина, а женщина и тоже мать, я не хотела ее расстраивать. Не хотела говорить, что уже сделала все, что было в моих силах и сил больше не осталось.

- написала в своём Facebook руководитель фонда "Сохраняя Жизнь" Анна Межова, за свой счёт устанавливавшая эти рекламные конструкции на улицах города. Всё чем ответили ей городские рекламщики - так это нагоном в комментарии каких-то прохиндеев, которые начали упрекать Межову в том, что она "давит на жалость" и личным явлением одной из сотрудниц городского учреждения, которое отвечает за наружную рекламу, обвинившую её в том, что конструкции незаконны.

На практике установка рекламных конструкций была оформлена законным образом, но, как было отмечено выше, сроки разрешений закончились, а нового конкурса администрация никак не проведёт. Не будем рассуждать о причинах, хотя могли бы.

Отметим вот что. В такой ситуации нормальным, человеческим решением было бы, хотя бы, потребовать от предпринимателей убрать коммерческую рекламу, а фотографии сирот, мечтающих найти новую семью - оставить в порядке исключения.

У чиновников г.Оренбурга вполне достаточно полномочий, чтобы это сделать и оформить такое решение законным образом.



Коррупции в таком решении не было бы, социальной опасности тоже, а значит, даже мнимое формальное нарушение буквы закона не могло бы нанести ни прямого, ни косвенного ущерба и не грозило бы негативными последствиями ни одному чинуше.

Но нельзя сказать, что эти люди вообще ничего не понимают в рекламе.

В комментарии к Межовой, кроме живых ангажированных комментаторов очень быстро пришло и большое количество ботов, восхваляющих и оправдывающих действия администрации в этом вопросе. На рекламу в соцсетях и деньги и возможности у города Оренбурга есть. А есть ли они на социальную рекламу? Есть ли на неё хотя бы желание, в ситуации, когда денег не требуется? Кажется, ответ на этот вопрос отрицательный.



То, как повела себя в этой ситуации администрация города Оренбурга - это моральная позиция.

Вот такая бездушная у этих людей мораль.