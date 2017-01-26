Кремль начинает активную фазу выбора кандидатов в президенты

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко начал активные консультации о выдвижении кандидатов в президенты РФ. Прозвучали пока только всем хорошо знакомые имена и фамилии: Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский.





Переговоры чиновника с политическими партиями начнутся в ближайшее время, сообщает РБК. Замглавы АП должен будет согласовать кандидатов, которых партии выдвинут в президенты в 2018 году.





По имеющимся данным, среди потенциальных кандидатов от «Справедливой России» находятся Сергей Миронов и депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.





От КПРФ основным кандидатом по-прежнему считается неизменный глава партии Геннадий Зюганов, хотя прозвучали и другие фамилии: Сергей Левченко и Юрий Афонин.





В отличие от других партийных движений, в ЛДПР нет никаких колебаний: уже решено, что на выборы вновь пойдет бессменный партийный вождь - Владимир Жириновский.





Об участии других партий в консультациях с Кириенко не сообщается.





Напомним, что ранее о своем желании принять участие в президентской гонке заявил известный оппозиционер Алексей Навальный, однако Кремль, по имеющимся сведениям, планирует не допустить его до выборов.





АПН следит за развитием событий.



