 

Кремль начинает активную фазу выбора кандидатов в президенты

Первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко начал активные консультации о выдвижении кандидатов в президенты РФ. Прозвучали пока только всем хорошо знакомые имена и фамилии: Сергей Миронов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский.

Переговоры чиновника с политическими партиями начнутся в ближайшее время, сообщает РБК. Замглавы АП должен будет согласовать кандидатов, которых партии выдвинут в президенты в 2018 году.

По имеющимся данным, среди потенциальных кандидатов от «Справедливой России» находятся Сергей Миронов и депутат Госдумы от Свердловской области Александр Бурков.

От КПРФ основным кандидатом по-прежнему считается неизменный глава партии Геннадий Зюганов, хотя прозвучали и другие фамилии: Сергей Левченко и Юрий Афонин.

В отличие от других партийных движений, в ЛДПР нет никаких колебаний: уже решено, что на выборы вновь пойдет бессменный партийный вождь - Владимир Жириновский.

Об участии других партий в консультациях с Кириенко не сообщается.

Напомним, что ранее о своем желании принять участие в президентской гонке заявил известный оппозиционер Алексей Навальный, однако Кремль, по имеющимся сведениям, планирует не допустить его до выборов.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Выборы президента РФ
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