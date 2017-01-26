Михаил Гуцериев сочинил банкротство

Банкротство группы компаний «Кингкоул» , владеющей угольными разрезами в Ростовской области, по мнению экономистов, может вызвать кризисную ситуацию в регионе. Хотя еще пять лет назад ситуация казалась весьма радужной. Российская компания «Кингкоул» во главе с бизнесменом Владимиром Пожидаевым (бывшим гендиректором компании «Русский уголь», принадлежащей миллиардеру Михаилу Гуцериеву) приобрела у «Русского угля» четыре шахты в конце декабря 2012 года. За год до этого, в июле 2011 года, Михаил Гуцериев на встрече с губернатором области Василием Голубевым сообщил о создании дочерней компания «Ростовский антрацит», в которую будут переданы ростовские активы «Русского угля».

«Реорганизация проводится в целях более эффективного управления угольными предприятиями региона», - рассказал Гуцериев журналистам.





Администрация региона подготовила программу развития новой компании до 2015 года, которая предполагала увеличение добычи угля с 2,5 млн. тонн в 2011 году до 5 млн. тонн в 2015-м. Предполагалось также наращивание объемов проходческих работ: с 6 до 24 км в год. Всего до 2015 года на модернизацию донских шахт Михаил Гуцериев обещал направить 9,5 млрд рублей, в том числе более 1 млрд рублей – в 2011 году.

Губернатор Голубев написал в Twitter: его радует, что «новый собственник собирается начать с повышения зарплат горняков».

Если бы программа «Русского угля» была выполнена, это дало бы, по мнению отраслевых аналитиков, мощный толчок угольной отрасли области. Эксперт Rye, Man & Gor Securities Андрей Третельников прогнозировал, что «проект может окупиться уже за 3–4 года».





Но Михаил Гуцериев не сдержал обещания, данные губернатору Голубеву. Инвестиционная программа, запланированная в ОАО «Русский уголь» на 2012 год, не выполнялась: за пять месяцев 2012 г. инвестиции в ростовскую группу шахт составили только 68 млн руб., или 8,5 % от запланированного на 2012 г. объема инвестиций в основной капитал.





Подарок для Украины





А в июле 2012 г. ОАО «Русский уголь» наиболее экономически выгодные шахты и вовсе продало украинской компании «ДТЭК», принадлежащей олигарху Ринату Ахметову. Была продана шахта «Обуховская» и обогатительная фабрика при ней, шахта «Дальняя», шахта № 410 «Сулинантрацит», а также транспортные и энергетические предприятия.

Уже в первом полугодии 2013 года ДТЭК Рината Ахметова вложил около 1,5 млрд рублей в модернизацию и развитие угольных активов в Ростовской области. Были резко увеличены расходы на социальную сферу. Зарплату подняли всем категориям работников в два раза. Были отремонтированы производственные помещения и административные здания. В результате ростовские шахты, входящие в состав украинского энергохолдинга ДТЭК, в январе-сентябре 2013 года добыли 896,2 тыс. тонн угля, что в 4,2 раза больше чем за аналогичный период 2012 года.





Завладев ростовскими угольными разрезами, украинский ДТЭК получил возможность поставки лучшего в мире низкосернистого донского антрацита в Европу. Украина снизила дефицит энергетических углей и усилила свои позиции в непрекращающемся ценовом споре с «Газпромом».

Экспортируя в Европу низкосернистые угли «Обуховской» и «Дальней», Ринат Ахметов стал поставлять в Россию, в свою очередь, украинский уголь, не востребованный ни на Украине, ни тем более в Европе. Например, уже в октябре 2012-го компания начала поставки на Новочеркасскую ГРЭС. В результате недобросовестная конкуренция со стороны украинского олигарха лишь негативно сказалась в итоге на развитии ростовской угольной отрасли.

Однако, сама эта ситуация, когда на российские ГРЭС пошел дешевый уголь с Украины, а донской высококачественный уголь стал экспортироваться в Европу украинским холдингом, стала возможной только вследствие продажи активов «Русского угля» Ринату Ахметову Михаилом Гуцериевым.

Ростовские шахты стали «королевскими»

А те шахты «Русского угля», которые были проданы российской компании «Кингкоул» (в переводе с английского название фирмы звучит как «Королевский уголь»), причем, по мнению участников рынка, возможно, по бросовой цене, и практически сразу же пришли в полный упадок.

Директором и владельцем 10 процентов акций «Кингкоула» официально являлся Владимир Пожидаев, бывший гендиректор «Русского угля». 90 процентов акций «Кингкоула» оформлены на кипрский офшор Kingcoal Group Ltd., то есть вопрос о реальном владельце компании открыт.

«по факту шахты как принадлежали, так и принадлежат Гуцериеву, а Пожидаев лишь «взял их в аренду» на три года». Российские СМИ со ссылкой на региональных сотрудников компании пишут, что





У участников рынка вызвал недоумение не только сам факт продажи активов «Русского угля» бывшему менеджеру, но и странное с точки зрения нормальной бизнес-логики поведение Пожидаева: зачем было покупать шахты, если практически сразу же стал их банкротить. Отсюда и подозрения в том, что сделка была совершена по бросовой цене и не привела на самом деле к смене собственника.





Зарплату шахтерам начали задерживать с 2013-го. С 2014 года на шахтах перестали проводиться проходческие работы. С лета 2015-го перестали покупаться детали для техники, в том числе для насосов, не были куплены отопительные котлы. Пожидаев на совещании с инженерным составом шахт всех успокоил, уверив, что это лишь временная задержка и после переформирования активов, все пойдет на лад.





На «Алмазной» встало три насоса из четырех. Шахту начало затапливать. «Гуковскую» опечатал Ростехнадзор в сентябре — износился трос, таскающий клеть с рабочими. К этому моменту рабочим вообще перестали платить, не производились налоговые и социальные отчисления.





Началась опись имущества шахт, на которые стали приезжать судебные приставы по искам банков, у которых «Кингкоул» брал кредиты, а также компаний, у которых Пожидаев брал продукцию и не расплатился. Была начата процедура банкротства. Оборудование шахт стали вывозить в неизвестном направлении. Затем оставшиеся металлические детали шахты местные сборщики начали сдавать на металлолом.





Директора Пожидаева арестовали в зале суда 12 августа прошлого года по обвинению «в длительной невыплате заработной платы сотрудникам предприятий компании «Кингкоул», а также в преднамеренном банкротстве шахт и обогатительной фабрики».





В настоящее время областные власти пытаются спасти ситуацию. «Региональная корпорация развития» подписала с «Рост Банком» договор о выкупе прав требований, обеспеченных залогом, к трем предприятиям ООО «Кингкоул» и смогла возобновить выплату долгов по зарплате.

Однако полностью выплатить задолженность по зарплате для областной администрации сложно. Общая сумма задолженности перед рабочими составляет 340 млн рублей.

В принципе, сейчас можно достаточно точно реконструировать предполагаемый изначальный замысел Гуцериева. Сначала ростовские предприятия «Русского угля» были выведены в отдельную комапнию «Ростовский антрацит», затем наиболее рентабельные были проданы Ахметову, а убыточные брошены, но опять же через продажу их компании «Кингоул» с неизвестным бенефициаром.

Свой «вклад» в обворовывание шахтеров, по данным наших источников, мог внести и Пожидаев. По словам источника, Бин-банк (финансовый центр империи Гуцериевых) давал Пожидаеву деньги на зарплату шахтерам, но он мог использовать их по другому назначению. Ситуация осложняется еще и тем, что долги шахт «повешены» на «Рост Банк», который находится на санации Бин-банка. Очевидно, что и банк и шахты могут быть обанкрочены в любое время, и проблемы шахтеров тогда полностью лягут на плечи местных и региональных властей.

Но тут главная проблема даже не в долгах по зарплате шахтерам, которые уже взялись закрывать региональные власти. Проблема ростовских моногородов в том, что при закрытых шахтах людям просто негде будет работать, что неизбежно приведет к социальному взрыву. Кроме того, шахты брошены, а не «закрыты», т.е. на них не проведены соответствующие мероприятия по закрытию, что может привести к катастрофическим последствиям, связанным с затоплением шахт, проседанием грунта. Может повториться история Березняков в Пермском крае, где дома проваливаются под землю. В Ростовской области эта история может иметь международные последствия. Дело в том, что шахты Восточного Донбасса (Ростовская область) исторически связаны и переплетены с шахтами Западного Донбасса (Луганская и Донецкая области Украины). Затопление одних рано или поздно может привести к авариям на других, что обернется международным скандалом.

У региональных властей решить данные проблемы нет ни средств, ни возможностей. Шахты сейчас управляются арбитражным управляющим, который не является специалистом в горном деле. Кроме того, за безопасность на шахтах он отвечают в минимальном объеме, тогда как приоритетом является выплата долгов и реализация активов, т.е. решение финансовых вопросов.

«Королевская» схема банкротств пригодилась на Кузбассе





Точно такие же хищнические схемы применил Гуцериев и на своих кузбасских предприятиях. В конце прошлого года компания «Русский уголь» продала свои активы на Кузбассе - разрезы «Евтинский» и «Задубровский». Нормальным развитием этих предприятий Михаил Гуцериев, похоже, никогда не интересовался. Еще четыре года назад правительственная «Российская газета» била тревогу по поводу кризисной ситуации на этих двух разрезах:

«Два угольных разреза компании «Русский уголь» обязали прекратить добычу угля в Кузбассе, поскольку ведение работ угрожает здоровью и жизни почти 700 горняков, работающих на разрезах «Задубровский» и «Евтинский». Судя по неоднократным нарушениям, выявленным Ростехнадзором, руководство компании приобретает статус злостных нарушителей, пренебрегающих не только нормами ведения горных работ, но и человеческой жизнью», -сообщило издание.

28 января 2012 года на разрезе «Задубровский» около полуночи 55-тонный «БелАЗ» при разгрузке горной массы сорвался с 32-метровой высоты, водитель погиб. О случившейся трагедии руководство ООО «Русский уголь – Кузбасс», как написала газета, узнало только утром, когда отработавший водитель не явился на пересменку.

По мнению многих специалистов отрасли, в «Русском угле» пренебрегли не только безопасностью рабочих, как уже 4 года назад писала правительственная газета, но и интересами Кузбасса в целом.

Приведу еще одну цитату из статьи в «РГ», которая отражает неприглядную картину хищнического подхода собственников «Русского угля» к своим бизнес-проектам: «В своей деятельности акционеры делают ставку не на горных инженеров, а на юристов. Не на стратегическое развитие предприятий, а на будничные ловкие опротестования в суде всех претензий государства. Юристы защищают право «Русского угля» рисковать жизнью рабочих, ищут любые оправдания, чтобы компания не вносила плату за землю. Словно 200 гектаров, где ведется добыча, дар судьбы, а не аренда у главного собственника - государства. Арифметика тут простая и выгодная: все, что не поступает в бюджет, идет в доход компании. Чем не пример недобросовестного бизнеса, способного пойти на все ради извлечения прибыли?»

На Кузбассе собственник «Русского угля» применил, по сути, ту же «схему», что и в Ростовской области. В июле 2010 года лицензия на недропользование «Евтинского» была переоформлена, но не на головную компанию, а на другую её «дочку» – ООО «Русский уголь – Кузбасс». Были взяты кредиты общей суммой на 100 миллионов рублей при стоимости активов 31, 35 миллиона. В октябре 2011 года руководство «Евтинского» направило в суд заявление о признании разреза банкротом. Точно такой же перевод лицензий был осуществлен и на других разрезах компании в регионе.

Интересно, что новым владельцем разрезов «Евтинский» и «Задубровский» стал доктор технических наук Александр Нецветаев , работающий в угольной промышленности Кузбасса уже 39 лет. Его целью было внедрение на предприятиях комплекса глубокой разработки пластов и увеличить, таким образом, отдачу от разрезов.

«Американская мечта» в российском исполнении

Владельцы компании, судя по всему, новыми технологиями, как уже заметили журналисты «РГ», никогда не интересовались. Они вели себя как герой Ричарда Гира в известном фильме «Красотка» - покупали предприятия, дробили их, продавали по частям и выбрасывали оставшихся без средств к существованию людей на улицу.

На фоне успешных, хоть и весьма неоднозначных, скупок и продаж стратегически важных с точки зрения национальных интересов предприятий, как и герой голливудского фильма, Михаил Гуцериев слывет добропорядочным и уважаемым человеком, любит летать на частных самолетах, сочиняет стихи и песни.

И не скрывает своего богемного образа жизни. Впрочем, как и все члены его большой семьи. Жителям Майами не привыкать быть свидетелями пышных гуляний российских олигархов. Однако празднование 2017 года жителям South Beach запомнится надолго: после того, как стрелка часов передвинулась далеко за двенадцать, над огромной виллой The Villa Casa Casuarina на побережье Атлантического океана прогремел 15-минутный фейерверк, который видел едва не каждый житель района.

В знаменитом бутик-отеле, который полностью закрыли ради празднования Нового года, гулял российский олигарх - племянник Михаила Гуцериева Михаил Шишханов

Как сообщили американские СМИ, всю ночь гостей угощали роскошными блюдами: на гала-ужине каждому приглашённому были предложены блюда из овощей и копчёного мяса, паста и осьминоги. За развлекательную часть вечеринки отвечали главный шоумен российской эстрады Николай Басков и поп-дива Светлана Лобода, попавшая в этом году в список самых сексуальных женщин, и местные музыканты.

Семья Михаила Гуцериева славится пышными торжествами: свадьбу сына олигарха несколько месяцев обсуждал весь мир. На праздник к Гуцериеву в банкетный зал «Сафиса» в Москве приехали Стинг, Дженнифер Лопес и Энрике Иглесиас, а британские СМИ оценили продолжившиеся торжества в Лондоне в один миллиард долларов.

В последнее время Михаил Гуцериев стал некоронованным королем российского шоу-бизнеса, на поклон к которому идут все - от начинающих звёзд телевизионных шоу до маститых поп-монстров. Желание пополнить репертуар песней Михаила Гуцериева стало жизненно необходимым для любого уважающего себя артиста. За право исполнить куплеты сочинения олигарха борются Валерия, Николай Расторгуев, Филипп Киркоров, Николай Басков и даже Алла Пугачева.

В репертуаре поп-звёзд вдруг появились роскошные видеоклипы на его песни стоимостью, соизмеримой с бюджетом ростовских моногородов. Множатся фантастические шоу с летающими декорациями и экранами размером с кремлёвские башни. Откуда и на чьи деньги всё это берётся, вслух не говорится - об этом свидетельствуют лишь многозначительные взгляды, которыми обмениваются коллеги в эстрадных кулуарах.

Поскольку российские радиостанции не слишком охотно брали в свою ротацию песни на стихи нового в стране поэта, то Гуцериевым были приобретены радиостанции «Весна FM», «Восток FM», «Столица FM» (бывшее «Финам FM»), Love Radio, «Радио Дача», «Такси FM» и «Говорит Москва», радио «Шансон».

Напомню, что в моногороде Гуково проживает 60 тысяч жителей, которых владельцы «Русского угля», по сути, рискуют оставить без средств существования, а в соседнем Зверево - 30 тысяч человек, у которых также нет ни работы, ни денег.

На Кузбассе ситуация еще не доведена до гуманитарной катастрофы, но есть информация, что в «Русском угле» не исключает покупки новых угольных активов в регионе.

На одной чаше весов – разорение десятков тысяч простых россиян, угроза экологической и гуманитарной катастрофы, обвал базовой отрасли в масштабах российского Донбасса, нескончаемые спекуляции в стратегичесеких отраслях экономики, лихорадочная скупка московской недвижимости...

На другой - роскошь и поэтическая слава, гулянье в шикарных отелях и вызывающие оторопь у населения семейные празднества.

Великий поэт назвал бы это пиром во время чумы. Грамотный юрист увидел бы в происходящем бездействие правоохранителей и власти. Ответственный политик предостерег бы от социального взрыва или чего похуже.

Задача журналистов - вскрывать общественные язвы. И мы своей статьей постарались эту задачу выполнить. Ответом на нее, как нам представляется, должна быть серьезная реакция власти.



