Сенатор Вадим Тюльпанов решил облегчить участь должников

МОСКВА. С прогрессивной, полезной идеей выступил сенатор Вадим Тюльпанов, решивший облегчить участь должников. В настоящее время должник, внесённый в соответствующие списки федеральной службой судебных приставов, теряет возможность выезда за границу и вынужден ждать, даже оплатив задолженность, по ФССП вычеркнет его из этих списков. Так могут проходить дни и даже недели.

Тюльпанов же выступил с законодательной инициативой, предписывающей организовать на всех пропускных пунктах офисы судебных приставов, где расплатившиеся должники могут незамедлительно выехать за границу, предъявив бумажную или электронную квитанцию об оплате через мобильный банк, терминал или Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

По замыслу сенатора, этот порядок работы ФССП и погранслужбы вступит в действие уже с 1 января 2018 года. Редакция АПН не может не отметить безупречность этой законодательной инициативы. Она и собираемость долгов государством повысит и избавит граждан от излишних и неоправданных мучений и неудобств.

Вадим Тюльпанов близок к тому, чтобы стать общественным героем месяца (в глазах редакции АПН) на январь 2017 года.