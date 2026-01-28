 

Автора портала АПН в Латвии приговорили к 10 годам заключения, США освободили двух моряков с "Маринеры"

В Латвии Рижский районный суд приговорил к десяти годам лишения свободы учёного и правозащитника Александра Гапоненко после участия в конференции в Москве. Его признали виновным в пособничестве иностранному государству в деятельности против Латвии и в разжигании национальной розни. Как заявило следствие, во время своего выступления Гапоненко якобы распространял «дезинформацию и выдуманные утверждения», чтобы представить латышей врагами русских. Гапоненко - один из авторов портала АПН, его статьи за 2022-23 годы можно прочитать здесь.
Официальная представительница МИД Мария Захарова сказала, что два моряка с "Маринеры", имеющие российское гражданство, Соединёнными Штатами освобождены и находятся на пути в Россию.
