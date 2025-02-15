В Латвии за участие в конференции об этноциде русских арестован профессор Александр Гапоненко

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В Латвии за онлайн-участие в научной конференции по проблемам этноцида и расизма арестован 71-летний профессор, экономист и историк Александр Гапоненко.
4 февраля Гапоненко принял участие в конференции, организованной Институтом стран СНГ, на тему "Этноцид российских соотечественников в странах Балтии”. Латвийские правоохранители возбудили уголовное дело по статьям "Содействие деятельности иностранного государства против Латвии” и "Разжигание национальной розни и вражды”. 
Александр Гапоненко широко известен в среде русских Латвии как правозащитник. Он является одним из инициаторов референдума 2012 года о наделении русского языка официальным статусом в Латвии. В 2014 году проводил акцию "Бессмертный полк” в Риге. В Латвии Гапоненко занимает руководящие должности в ряде организаций, занимающихся правами неграждан в Латвии. С 1993 г. имеет степень доктора экономики, подтверждённую в Латвийском университете, и является автором множества материалов, посвящённых русским и русской культуре в истории стран Балтии, в т. ч. и Латвии. 
Публикации Александра Гапоненко на АПН.
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