Андреасян обвинил киношколы в воспитании "либералов", Захарова назвала памятник Алиеву "важным культурным событием"

Режиссёр Сарик Андреасян, заявивший, что ненавидит Тарковского, раскритиковал российские киношколы. По его мнению, они воспитывают "тех самых либералов, которые ненавидят свою страну", и из-за них в России «никогда не будет полноценной киноиндустрии». Андреасян считает, что студенты поймут его высказывания (о том, что надо снимать только коммерческое кино) через несколько лет, когда столкнутся с реалиями кинематографа.

Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала установку памятника экс-президенту Азербайджана Гейдару Алиеву в Москве "важным культурно-гуманитарным событием для Москвы и Баку". Она заявила, что в РФ "хранят память и с большой теплотой и уважением относятся к этому яркому, неординарному, талантливому человеку и государственному деятелю". Ранее Захарова выражала надежду , что вопрос с Русским домом в Баку "будет решён в положительном ключе" (Русский дом в Баку был закрыт, как и представительство "России сегодня"). По поводу "России сегодня" Захарова также ожидала от Баку "конструктивной реакции" и "прекрасно понимала агументацию азербайджанских коллег".