В Москве установили бюст знаменитого казахского сепаратиста

В Москве на ВДНХ (в павильоне Казахстана) установили бюст Алихана Букейханова - казахского деятеля, боровшегося и против Российской Империи, и против Советского Союза. В Российской Империи юноша из безвестного казахского аула получил высшее образование (окончил экономический факультет Императорского Петербургского лесного института), что не помешало ему войти в круг революционеров. А это, в свою очередь, не помешало стать членом первой Государственной Думы.

"После революции 1905 года Букейханов уже в ранге члена Центрального комитета крупнейшей на тот момент политической партии России — Партии конституционных демократов — избирается депутатом в первую Государственную думу по Семипалатинскому округу. Его манифесты и воззвания за подписью «Сын степей» были дерзки для имперской власти, в результате в 1908 году Букейханов был арестован царской охранкой и на 9 лет отправлен в ссылку", - пишет газета "Аргумент и факты".

После Февральской революции Букейханов вернулся в политику, создав партию «Алаш» (в память о мифическом предке казахов Алаше, который якобы объединил древние центральноазиатские народы). "Молодая политическая сила выступала за независимость от Российской империи — давнюю мечту разных народов, живших под гнётом самодержавия", - пишет АиФ

Букейханов с единомышленниками создали правительство Алаш-Орды, а его самого избрали президентом Алашской автономии. Автономия продержалась всего три года и была ликвидирована Военно-революционным комитетом Советской России. Сам Букейханов "попал в опалу", что не мешало ему в 1920-30-е годы жить в Москве и заниматься научной и литературной деятельностью ("он был первым абаеведом"). В 1937-м году он всё-таки был обвинён в том, что «возглавлял контрреволюционную борьбу против советской власти», и расстрелян, а в 1989-м полностью реабилитирован (в отличие от деятелей Белого движения).

"Павильон является самым посещаемым, и бюст Букейханову станет символом связи между прошлым, настоящим и будущим", — выразила надежду руководитель казахстанского павильона ВДНХ Тамара Бабакова. "Теперь казахстанским гостям Москвы будет, куда прийти на ВДНХ, и отдать дань уважения знаменитому земляку", — сказал казахский предприниматель Жанболат Надыров.



