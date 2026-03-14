Поговорим про Лаос

Довелось в "Телеграме" прочитать про Лаос - что, мол, там разворачиваются инициативы ежедневного запретительства, и это делает Лаос не похожим на Российскую Федерацию. Мои знания о Лаосе близки к нулевым, но когда автор поста начал объяснять запретительство в Лаосе "предпочтением действия бездействию", чтобы "создать иллюзию контроля", - я сразу вспомнила, когда я это уже видела. Причём не в Лаосе, а во всём цивилизованном мире.

В 2020-21 годах. Да, ровно это делалось в ковидопандемию: совершать некие запретительные действия, только чтобы тебя не обвинили в бездействии. Хорошо помню, что прочла тогда ряд целый ряд англоязычных статей ( например ) о том, как, в действительности, трудно власти не пороть горячку, когда вокруг от неё требуют "что-то предпринять". В 1957-58 гг., когда бушевала пандемия азиатского гриппа, более опасного для детей и молодых людей, чем ковид (40% умерших были младше 65 лет), власти, тем не менее, не вводили карантины и не закрывали школы (не говоря уже про принудительные маски, дистанции, санитайзеры, "оставайтесь дома" и т.п.). Попытка разогнать истерику была, но тогда она не сработала.





как нынешнее запретительство не нравится тем же самым людям, кто жёстко поддерживал тогдашнее запретительство и преследование несогласных. Удивительно. Примечательно. А в 2020-м истерика сработала. Почти везде, кроме Швеции, Белоруссии и некоторых штатов США. Не только обывателей, которые пытались призвать к благоразумию, но даже врачей , которые обращали внимание, что запретительные ковидорегуляции не сообразуются с накопленным медицинским знанием, гнобили, вплоть до отобрания лицензий. Достойно удивления,

Но это было в 2020-21-м, и было почти во всём мире. Относительно того, что сейчас в Лаосе происходит то же самое ("предпочтение действия бездействию, чтобы создать иллюзию контроля"), есть сомнения. А какие ещё могут быть причины? Ну вот, например. Допустим, что Мьянма воюет с Лаосом, и Лаос не может выиграть эту войну. Не может ничего толком сделать с Мьянмой, поскольку не контролирует её. Зато может много что сделать с лаосцами. Во-первых, может отвлечь их внимание на иные проблемы. Всё равно что отвлекать внимание человека, кашляющего кровью, на то, что у него тяжёлое акне. Да, акне - проблема. Бросающаяся в глаза и неприятная. Но далеко не главная. Тем не менее, обсуждать предпочтут акне, а не кровохарканье, - разве так не происходит?

Во-вторых, Лаос таким образом может ещё и готовиться к тому, чтобы, егда он проиграет войну, лаосцы в массе были вымотаны и дезориентированы настолько, что даже не поняли бы этого, а кто понял - тот не смог бы выкарабкаться из-под регуляторной плиты. Это намного более рациональные цели, чем "предпочтение действия бездействию, чтобы создать иллюзию контроля". Нет, это и есть контроль, и вполне вероятно, что власти Лаоса добиваются своих целей именно тогда, когда имеют хорошо понятные им цели, а не в каком-то другом случае, когда они таких целей не имеют.

В общем, случить такая ситуация, мы должны были бы решительно отвергнуть неуважение к властям Лаоса, поскольку, в пределах своей компетентности, они показывают вполне понятную тактику выживания. Да и общественности может быть, по разным причинам, спокойнее обсуждать тяжёлое акне (несомненно, влияющее на качество жизни и имеющее предпосылки внутри организма), чем более тревожные темы.



