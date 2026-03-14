 

Поговорим про Лаос

Довелось в "Телеграме" прочитать про Лаос - что, мол, там разворачиваются инициативы ежедневного запретительства, и это делает Лаос не похожим на Российскую Федерацию. Мои знания о Лаосе близки к нулевым, но когда автор поста начал объяснять запретительство в Лаосе "предпочтением действия бездействию", чтобы "создать иллюзию контроля", - я сразу вспомнила, когда я это уже видела. Причём не в Лаосе, а во всём цивилизованном мире. 
В 2020-21 годах. Да, ровно это делалось в ковидопандемию: совершать некие запретительные действия, только чтобы тебя не обвинили в бездействии. Хорошо помню, что прочла тогда ряд целый ряд англоязычных статей (например) о том, как, в действительности, трудно власти не пороть горячку, когда вокруг от неё требуют "что-то предпринять". В 1957-58 гг., когда бушевала пандемия азиатского гриппа, более опасного для детей и молодых людей, чем ковид (40% умерших были младше 65 лет), власти, тем не менее, не вводили карантины и не закрывали школы (не говоря уже про принудительные маски, дистанции, санитайзеры, "оставайтесь дома" и т.п.). Попытка разогнать истерику была, но тогда она не сработала. 

А в 2020-м истерика сработала. Почти везде, кроме Швеции, Белоруссии и некоторых штатов США. Не только обывателей, которые пытались призвать к благоразумию, но даже врачей, которые обращали внимание, что запретительные ковидорегуляции не сообразуются с накопленным медицинским знанием, гнобили, вплоть до отобрания лицензий. Достойно удивления, как нынешнее запретительство не нравится тем же самым людям, кто жёстко поддерживал тогдашнее запретительство и преследование несогласных. Удивительно. Примечательно.
 
Но это было в 2020-21-м, и было почти во всём мире. Относительно того, что сейчас в Лаосе происходит то же самое ("предпочтение действия бездействию, чтобы создать иллюзию контроля"), есть сомнения. А какие ещё могут быть причины? Ну вот, например. Допустим, что Мьянма воюет с Лаосом, и Лаос не может выиграть эту войну. Не может ничего толком сделать с Мьянмой, поскольку не контролирует её. Зато может много что сделать с лаосцами. Во-первых, может отвлечь их внимание на иные проблемы. Всё равно что отвлекать внимание человека, кашляющего кровью, на то, что у него тяжёлое акне. Да, акне - проблема. Бросающаяся в глаза и неприятная. Но далеко не главная. Тем не менее, обсуждать предпочтут акне, а не кровохарканье, - разве так не происходит?
Во-вторых, Лаос таким образом может ещё и готовиться к тому, чтобы, егда он проиграет войну, лаосцы в массе были вымотаны и дезориентированы настолько, что даже не поняли бы этого, а кто понял - тот не смог бы выкарабкаться из-под регуляторной плиты. Это намного более рациональные цели, чем "предпочтение действия бездействию, чтобы создать иллюзию контроля". Нет, это и есть контроль, и вполне вероятно, что власти Лаоса добиваются своих целей именно тогда, когда имеют хорошо понятные им цели, а не в каком-то другом случае, когда они таких целей не имеют.
В общем, случить такая ситуация, мы должны были бы решительно отвергнуть неуважение к властям Лаоса, поскольку, в пределах своей компетентности, они показывают вполне понятную тактику выживания. Да и общественности может быть, по разным причинам, спокойнее обсуждать тяжёлое акне (несомненно, влияющее на качество жизни и имеющее предпосылки внутри организма), чем более тревожные темы. 
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Лукашенко сказал о правильности белорусского образа действий во время коронавирусного психоза
» "Не надо пороть горячку": академик-вирусолог Зверев не спешит вакцинироваться
» Международный десант в Лаос готовился в полной секретности
» Россиянин, возможно, стал лаосским политзаключЈнным
» Российский специалист подтверждает наличие "птичьего следа" в "испанке"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Поговорим про Лаос

Специалисты по информационной безопасности наблюдают, как ИИ-агенты взламывают систему, не имея на это приказа

  • 16:41
  • 317

Россиянка завоевала ещё одно золото Паралимпиады-2026

  • 16:06
  • 303

Администрация Трампа получит 10 миллиардов долларов за легализацию "ТикТок" в США

  • 15:06
  • 385

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Запорожской областях, Краснодарском крае

  • 14:20
  • 396

С набережной Владивостока уберут памятник Солженицыну

  • 07:59
  • 419
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram