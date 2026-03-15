 

Россияне завоевали ещё две золотые медали на Паралимпиаде-2026

 

Россиянин Иван Голубков победил в лыжной гонке на 20 километров сидя на зимних Паралимпийских играх в Италии. Дистанцию он преодолел за 51 минуту 55,0 секунды. Ранее он выиграл золото в гонке на 10 км. Анастасия Багиян, выступающая среди спортсменов с нарушениями зрения, взяла третью свою золотую медаль - также в гонке на 20 км с раздельным стартом. По трассе её вёл Сергей Синякин.

Это седьмая золотая медаль в активе сборной России. Также отечественные спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. В Паралимпиаде участвуют всего шесть россиян, и Россия занимает четвёртое место в общем командном зачёте.

Россияне выступают на этих соревнованиях под флагом и гимном РФ.

 


Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
Конфигурация российской власти. Продолжение

ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Запорожской областях

  • 13:28
  • 375

  • 13:14
  • 390

В Москве установили бюст знаменитого казахского сепаратиста

  • 07:19
  • 454

Поговорим про Лаос

Специалисты по информационной безопасности наблюдают, как ИИ-агенты взламывают систему, не имея на это приказа

  • 16:41
  • 617

Россиянка завоевала ещё одно золото Паралимпиады-2026

  • 16:06
  • 616
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram