Россияне завоевали ещё две золотые медали на Паралимпиаде-2026

Россиянин Иван Голубков победил в лыжной гонке на 20 километров сидя на зимних Паралимпийских играх в Италии. Дистанцию он преодолел за 51 минуту 55,0 секунды. Ранее он выиграл золото в гонке на 10 км. Анастасия Багиян, выступающая среди спортсменов с нарушениями зрения, взяла третью свою золотую медаль - также в гонке на 20 км с раздельным стартом. По трассе её вёл Сергей Синякин.

Это седьмая золотая медаль в активе сборной России. Также отечественные спортсмены завоевали одну серебряную и три бронзовые медали. В Паралимпиаде участвуют всего шесть россиян, и Россия занимает четвёртое место в общем командном зачёте.

Россияне выступают на этих соревнованиях под флагом и гимном РФ.