 

Фигурантам дела о теракте на Крымском мосту дали пожизненное и обязали выплатить 7 млрд рублей

Восемь человек были обвинены в первом теракте на Крымском мосту, который произошёл утром 8 октября 2022 года. Бомба, находившаяся внутри фуры, была приведена в действие во время проезда рядом с грузовым поездом. Из-за этого цистерны с топливом загорелись, а два пролета автомобильной части моста были разрушены. Жертвами взрыва стали пять человек, в том числе водитель грузовика.
За совершение этого теракта пожизненно осуждены братья Артем и Георгий Азатьяны, Олег Антипов, Александр Былин, Владимир Злоба, Дмитрий Тяжелых, Роман Соломко и Артур Терчанян (все они внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Помимо пожизненного срока, осужденных обязали выплатить пострадавшим компенсацию в размере семи миллиардов рублей. Источник "Ленты.ру" в силовых структурах назвал такой приговор исключительным случаем
Один из фигурантов — 36-летний глава компании по грузоперевозкам из Петербурга Олег Антипов — заявил о невиновности. Он обратился к журналистам из «аквариума» в зале суда, где находился с другими фигурантами. «Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — сказал он. По его словам, полиграфы тоже указывают на их невиновность.

