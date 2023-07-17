ЧП на Крымском мосту

По данным
телеграм-канала «Военкоры Русской весны», после 03:00 и 03:20 на Крымском мосту прогремели два взрыва, после чего движение по мосту прекратилось, часть освещения моста вышла из строя, автомобили стали разворачивать. Официально сообщается
, что произошло ЧП в районе 145-й опоры моста. Железнодорожное движение по мосту также прекращено, но его планируют возобновить
к девяти утра (в 8:50 железнодорожное движение восстановлено
). Есть видео
повреждения дорожного полотна из окна поезда.
"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", - сообщает
Минтранс РФ.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призывает
выбирать пути движения в Крым и из Крыма через новые регионы. Для этого взрослым понадобятся паспорта
, детям -- свидетельства о рождении, также нужны документы на машину.
Оперштаб Краснодарского края сообщает
, что в результате ЧП пострадала девочка, она в реанимации
. Подтверждена
гибель двоих человек, это мужчина и женщина из Белгородской области (родители девочки).
"Представитель президента Украины по Крыму" Тамила Ташева заявила
журналу "Ньюсвик", что в случае победы Украины украинцы выдворят из Крыма от 500 000 до 800 000 человек и "может быть, 10 000" "привлекут к ответственности".