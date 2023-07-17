 

ЧП на Крымском мосту

По данным телеграм-канала «Военкоры Русской весны», после 03:00 и 03:20 на Крымском мосту прогремели два взрыва, после чего движение по мосту прекратилось, часть освещения моста вышла из строя, автомобили стали разворачивать. Официально сообщается, что произошло ЧП в районе 145-й опоры моста. Железнодорожное движение по мосту также прекращено, но его планируют возобновить к девяти утра (в 8:50 железнодорожное движение восстановлено). Есть видео повреждения дорожного полотна из окна поезда.
"Со стороны Республики Крым имеется повреждение дорожного полотна на пролетах Крымского моста. Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах", - сообщает Минтранс РФ.
Глава Крыма Сергей Аксёнов призывает выбирать пути движения в Крым и из Крыма через новые регионы. Для этого взрослым понадобятся паспорта, детям -- свидетельства о рождении, также нужны документы на машину.
Оперштаб Краснодарского края сообщает, что в результате ЧП пострадала девочка, она в реанимацииПодтверждена гибель двоих человек, это мужчина и женщина из Белгородской области (родители девочки).

"Представитель президента Украины по Крыму" Тамила Ташева заявила журналу "Ньюсвик", что в случае победы Украины украинцы выдворят из Крыма от 500 000 до 800 000 человек и "может быть, 10 000" "привлекут к ответственности".






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