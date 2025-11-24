В Челябинской области задержали этническую группировку; насмотревшаяся турецких сериалов москвичка улетела в Турцию и пропала

Мигрант незаконно сделал обрезание младенцу в Благовещенске, у грудного ребёнка началось нагноение, его пришлось вести в больницу, мигрант отделался штрафом в 120 тысяч рублей.

В Челябинской области сотрудники полиции вместе с коллегами из УФСБ по региону задержали семерых членов этнической группировки, которые похищали выплаты бойцов специальной военной операции.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Москве шестнадцатилетний подросток порезал охранника торгового центра и двоих задерживавших его полицейских. По информации канала, уроженец Азербайджана пришёл в ТЦ с целью провести намаз, а когда ему воспрепятствовали - напал на охранника.

Москвичка Дарья Лучкина, насмотревшись турецких сериалов, взяла десятилетнего сына и втайне от всех родственников уехала в Турцию. Там она была встречена неизвестным мужчиной в автомобиле и исчезла вместе с сыном.



