 

В Челябинской области задержали этническую группировку; насмотревшаяся турецких сериалов москвичка улетела в Турцию и пропала

 

Мигрант незаконно сделал обрезание младенцу в Благовещенске, у грудного ребёнка началось нагноение, его пришлось вести в больницу, мигрант отделался штрафом в 120 тысяч рублей. 

В Челябинской области сотрудники полиции вместе с коллегами из УФСБ по региону задержали семерых членов этнической группировки, которые похищали выплаты бойцов специальной военной операции.

Как сообщает телеграм-канал "Многонационал", в Москве шестнадцатилетний подросток порезал охранника торгового центра и двоих задерживавших его полицейских. По информации канала, уроженец Азербайджана пришёл в ТЦ с целью провести намаз, а когда ему воспрепятствовали - напал на охранника.

Москвичка Дарья Лучкина, насмотревшись турецких сериалов, взяла десятилетнего сына и втайне от всех родственников уехала в Турцию. Там она была встречена неизвестным мужчиной в автомобиле и исчезла вместе с сыном.

 

 


 


Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Макрон, Мандон и другие несложные рифмы

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Договорняки полезны для игроков, на которых работает время

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Новое Средневековье: Бердяев и Гарри Поттер

Инстинкты и доктрины

Инстинкты и доктрины

