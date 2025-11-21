 

РФ получила план США по Украине, Литва заблокировала транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область

 

Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине, подтвердил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин, добавив, что, вероятно, причина в том, что Украина против, в то время как РФ демонстрирует готовность к компромиссам: "Несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость".

Государственное предприятие Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило об остановке транзита грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, объяснив это присоединением к санкциям США и Британии.



Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

