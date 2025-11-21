РФ получила план США по Украине, Литва заблокировала транзит грузов "Лукойла" в Калининградскую область

Москва получила от Вашингтона текст плана по урегулированию на Украине, подтвердил президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ. "У нас этот текст есть. Мы получили его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Полагаю, что и он может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования. Но предметно с нами этот текст не обсуждается", - сказал Путин, добавив, что, вероятно, причина в том, что Украина против, в то время как РФ демонстрирует готовность к компромиссам: "Несмотря на определенные непростые вопросы, сложности с нашей стороны, мы тем не менее с этими предложениями согласны и готовы проявить предлагаемую нам гибкость".

Государственное предприятие Lietuvos geležinkeliai («Железные дороги Литвы») сообщило об остановке транзита грузов российской нефтяной компании "Лукойл" в Калининградскую область, объяснив это присоединением к санкциям США и Британии.



