 

ЕС выступил против "мирного плана" США; Германия выразила готовность поддерживать Украину, несмотря на коррупцию

Власти Европейского союза выступили против нового мирного плана США по урегулированию украинского конфликта, заявив, что уступка территорий и частичное разоружение стали бы капитуляцией Киева, а она, в глазах ЕС, неприемлема.
В то же время сам этот мирный план даже не был обнародован (28 пунктов в частном порядке опубликовал депутат Гончаренко, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но со ссылкой на источники сообщалось, что РФ может перечислять Киеву деньги за контроль над Донбассом, при том что Украина "сохранит за собой юридическое право собственности", и это в ЕС посчитали "уступками". Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что «у Европейского союза есть простой план из двух пунктов, который заключается в ослаблении России и поддержке Украины».
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто потребовал, чтобы Украина отчиталась, как она тратит европейские деньги, но глава МИД ФРГ Йохан Вадефуль заявил, что коррупция на Украине не помешает тому, чтобы Германия и дальше перечисляла деньги Украине. Днями ранее президенты Украины и Франции подписали «историческое» соглашение о военной помощи Киеву - детали не раскрываются, но предположительно, речь идёт о поставках Киеву боевой авиации и средств ПВО.
