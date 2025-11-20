Власти Европейского союза выступили против
нового мирного плана США по урегулированию украинского конфликта, заявив, что уступка территорий и частичное разоружение стали бы капитуляцией Киева, а она, в глазах ЕС, неприемлема.
В то же время сам этот мирный план даже не был обнародован (28 пунктов в частном порядке опубликовал
депутат Гончаренко, внесённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), но со ссылкой на источники сообщалось
, что РФ может перечислять Киеву деньги за контроль над Донбассом, при том что Украина "сохранит за собой юридическое право собственности", и это в ЕС посчитали "уступками". Верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что «у Европейского союза есть простой план из двух пунктов, который заключается в ослаблении России и поддержке Украины».