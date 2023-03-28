"Таймс": теперь США хотят добиться полной победы Украины

Газета "Таймс" обратила внимание на то, что позиция США по Украине с течением времени ужесточилась. Если изначально они ставили целью "обеспечить Киеву максимально сильную переговорную позицию", то теперь рассчитывают, что "Украина победит и сохранит за собой всю свою территорию".

И если ранее Байден и его окружение стремились избегать эскалации, напоминая, что Украина и НАТО "имеют дело с ядерной державой", то в последнее время НАТО начала действовать более решительно, поставляя Киеву всё более современные вооружения и бронетехнику.