 

"Таймс": теперь США хотят добиться полной победы Украины

Газета "Таймс" обратила внимание на то, что позиция США по Украине с течением времени ужесточилась. Если изначально они ставили целью "обеспечить Киеву максимально сильную переговорную позицию", то теперь рассчитывают, что "Украина победит и сохранит за собой всю свою территорию".
И если ранее Байден и его окружение стремились избегать эскалации, напоминая, что Украина и НАТО "имеют дело с ядерной державой", то в последнее время НАТО начала действовать более решительно, поставляя Киеву всё более современные вооружения и бронетехнику. 
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APN.ru