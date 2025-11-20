В Москве доля новостроек-небоскрёбов увеличилась в 4 раза за 2 года; в России нехватка дворников, слесарей и электриков

В Москве доля высотных новостроек выросла почти в четыре раза за два года. 30,7% жилых комплексов имеют этажность от 30 и выше; 16% - от 40 этажей; 7,7% - от 50; 2% - от 60; 1% - выше 70 этажей. "Высотки строятся всё активнее, прежде всего, по причине дороговизны московской земли - проектировать ЖК в горизонтальной плоскости невыгодно. Еще два года назад средняя высота новостроек составляла 23-25 этажей, сегодня же этот показатель достиг 30 этажей. А в топе самых больших небоскребов Москвы медианная высотность здания - 67 этажей", - рассказал директор направления "Новостройки" компании "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков.

Российская сфера ЖКХ столкнулась с острой нехваткой ключевых работников, в том числе дворников и слесарей, а также электриков и инженеров. Серьёзный кадровый голод в этой отрасли наблюдается в ряде регионов. Так, в Амурской области сейчас не хватает свыше 1150 квалифицированных специалистов, а в Рязанской области дефицит кадров достиг свыше 1,9 тысячи человек. Работодатели также активно ищут неквалифицированных рабочих вроде дворников и уборщиц.

Число московских курьеров превышает четыреста тысяч человек.