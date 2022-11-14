 

Четверть строящихся домов в РФ выше 25 этажей

 

Четверть от общего объёма строительства в РФ приходится на высотные строения, подсчитали эксперты Единого ресурса застройщиков:

"Наибольшая доля жилищного строительства приходится на дома высотой 18 - 24 этажа - 28,7% от всей площади строящегося жилья. Доля высотного строительства (25 и более этажей) в Российской Федерации составляет 26% ".

Таким образом, средняя этажность домов в разрешениях на строительство в 2022 году составила 18,2 этажа. Средняя площадь строящихся квартир в ноябре равна 49,5 кв. м, средняя цена "квадрата" - 155 тысяч рублей.

За последний год застройщики ежемесячно вводили в среднем 3,8 млн кв. м жилья, причём 17,6% от этого объёма приходится на Москву. 


В среднем с начала 2022 года на рынок ежедневно выводилось 2 157 квартир, что на 6% меньше прошлогоднего показателя.

Во всех крупных российских городах дешевле арендовать жильё, чем покупать его в ипотеку. В среднем аренда однокомнатной квартиры в крупном городе обойдётся в 19,5 тысячи рублей в месяц, а средний платеж по ипотеке — в 30,7 тысячи рублей в месяц. Минимальная разница в платежах за ипотеку и аренду -- в Астрахани, Челябинске и Ярославле.

 

 

 

 

 


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