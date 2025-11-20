 

В Москве прошёл форум "Русское - это красиво"; Алаудинов согласился с суворовским "Мы русские - какой восторг!"

 

В Московском доме национальностей прошёл культурно-просветительский форум «Русское – это красиво». Его открыл президент фонда «Русский Союз» Алексей Кочетков, сказав: «Мы начинаем возвращаться к пониманию значения русской цивилизации для нашего общества. Русская культура – это культура высочайшего мирового уровня, она ни в коем случае не вторична».

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) обозначил три ключевых вектора развития русской культуры: возврат к национальному наследию, необходимость эволюционного развития искусства с опорой на историю и сохранение духовной основы.

Публицист и культуролог Егор Холмогоров прочёл лекцию «Русский стиль: современность и история». Исследователь продемонстрировал, как исторические архетипы русской культуры находят отражение в современных художественных практиках. «Русский стиль – это не этнографический курьез, а живая система ценностей, способная отвечать на вызовы современности», – подчеркнул Холмогоров.

Лекция известной художницы и педагога Анастасии Схимовой «Русская красота – красота смыслов» раскрыла философские основы национальной эстетики, а практическое воплощение педагогического подхода Схимовой было представлено в формате детской выставки с одноименным названием. 

Форум включал также лекции Светланы Бересневой о восприятии русского стиля в современном обществе, Каролины Коваль о роли одежды как «мягкой силы» России, Святослава Рожкова о стиле с русским колоритом и Сергея Задумова о преобразующей силе красоты. Творческая лаборатория «Союза русских женщин» предложила посетителям мастер-классы по традиционной вышивке и живописи, а персональная выставка Натальи Смирновой продемонстрировала современное прочтение народных мотивов.

 

Российские солдаты разных национальностей на передовой называют себя русскими и гордятся этим, сказал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов на площадке Форума российской идентичности.

"В этом сила идентичности как фактора объединения и российской идентичности как уникального культурно-цивилизационного явления, мы можем быть в мирной жизни осетинами, аварцами, даргинцами, якутами, марийцами, но во время тяжёлых испытаний для нашей Родины, стоя в одном строю в одних окопах, плечом к плечу, мы называем себя русскими и гордимся этим. В этом наша сила, мощь, непобедимость. "Мы - русские, какой восторг!" - говорил когда-то Александр Васильевич Суворов. Я полностью с ним согласен", - подчеркнул Алаудинов.


 


