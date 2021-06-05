В Донецке проходит форум "Русское слово в современном мире"

В Донецке открылся международный научно-практический форум "Русское слово в современном мире".

Местом проведения стал Центр славянской культуры, где собрались несколько сотен человек: учёные-филологи, лингвисты, ректоры и преподаватели высших учебных заведений, учителя из России, Донецкой и Луганской народных республик. Пленарное заседание имело тему "Постсоветская эпоха. Право говорить на русском языке", сама научно-методическая конференция -- "Русский язык и литература как основа мировидения Донбасса".

"Участники обсудят причины и особенности современных русофобских настроений в СНГ и противодействие им, новые методики обучения русскому языку и литературе в школах и вузах Донбасса, а также создание в регионе образовательных проектов, популяризирующих русский язык и культуру на постсоветском пространстве. В воскресенье форум продолжится мастер-классами по проведению филологами РФ уроков русского языка и литературы в ряде городов ДНР", сообщает ТАСС.