 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Ростовской, Брянской, Курской областях и ЛНР

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль вблизи автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в Ростовской области погибли два человека.
Две женщины и мужчина ранены при повторном ударе дрона ВСУ по автозаправке в Рыльском районе Курской области.
Ранены два мирных жителя брянского села Случевск. В Брянске обломки БПЛА упали на многоквартирный дом.
В результате обстрела Кременной, ЛНР, ранен мирный житель 1946 г.р.
В Ставрополе беспилотники ВСУ пытались нарушить энергоснабжение, произошёл пожар.
В Пензенской области беспилотник атаковал промпредприятие.
 
В ДНР в районе Покровска пропал российский военкор Андрей Филатов, были обнаружены его мотоцикл, камера и личные вещи; сам военкор пока не выходит на связь.
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