ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Ростовской, Брянской, Курской областях и ЛНР

В результате атаки украинского беспилотника на автомобиль вблизи автодороги Зимовники-Ремонтное-Элиста в Ростовской области погибли
два человека.
Две женщины и мужчина ранены
при повторном ударе дрона ВСУ по автозаправке в Рыльском районе Курской области.
В результате обстрела Кременной, ЛНР, ранен мирный житель 1946 г.р.
В Ставрополе беспилотники ВСУ пытались нарушить энергоснабжение, произошёл пожар
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В ДНР в районе Покровска пропал
российский военкор Андрей Филатов, были обнаружены его мотоцикл, камера и личные вещи; сам военкор пока не выходит на связь.