В Петербурге пятнадцатилетний мигрант сжёг
патрульный автомобиль ДПС.
В Чебоксарах мигрант на незарегистрированной машине проехал на красный свет, устроил смертельное ДТП, его не арестовали, и он уехал к себе на родину.
В Ленинградской области в школе устроили мероприятие дружбы, где учеников одели в никаб (закрыли лицо) и арабскую куфию.
Лишь 10%
афганцев, которые ранее получили согласие властей ФРГ на приём в Германии, приняли предложение получить деньги и отказаться от въезда.
Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддержал
кандидатуру палестинки Абер Кавас в качестве своей преемницы в Ассамблее штата Нью-Йорк; Кавас известна тем, что считает белых людей ("капитализм и белое превосходство") виноватыми в теракте 9/11.