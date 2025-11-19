 

В Петербурге юный мигрант сжёг автомобиль ДПС, в Чебоксарах мигрант устроил смертельное ДТП и сбежал на родину

В Петербурге пятнадцатилетний мигрант сжёг патрульный автомобиль ДПС.
В Чебоксарах мигрант на незарегистрированной машине проехал на красный свет, устроил смертельное ДТП, его не арестовали, и он уехал к себе на родину.
В Ленинградской области в школе устроили мероприятие дружбы, где учеников одели в никаб (закрыли лицо) и арабскую куфию.
Лишь 10% афганцев, которые ранее получили согласие властей ФРГ на приём в Германии, приняли предложение получить деньги и отказаться от въезда.
Новоизбранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани поддержал кандидатуру палестинки Абер Кавас в качестве своей преемницы в Ассамблее штата Нью-Йорк; Кавас известна тем, что считает белых людей ("капитализм и белое превосходство") виноватыми в теракте 9/11. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание
» В Москве мигрант на "Камазе" сбил насмерть школьника, в Петербурге мигрант из травмата расстрелял юношу
» Автомобиль ДУМ гонял на скорости 191 км/ч, в Ульяновске мигрант без прав сбил девушку и ударил ножом её друга
» В Петербурге мигрант изнасиловал школьницу, в Амурской области мигрант распространял наркотики
» В Подмосковье мигрант не смог оплатить проезд и задушил таксиста
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Илон Маск будет получать больше, чем все 1,4 млн учителей начальных школ США вместе взятые

  • 16:36
  • 351

Доля трудноизвлекаемых запасов "Газпромнефти" превысила 60%, РФ не планирует снижать нефтедобычу

  • 16:15
  • 431

В Петербурге юный мигрант сжёг автомобиль ДПС, в Чебоксарах мигрант устроил смертельное ДТП и сбежал на родину

  • 15:58
  • 445

Больше половины российских адвокатов сталкивались с угрозой привлечения к ответственности за активную защиту

  • 15:18
  • 434

Американцы в целом считают вакцинацию полезной, но демократы - гораздо чаще, чем республиканцы

  • 12:07
  • 412

ВСУ атаковали Воронеж американскими ракетами, в Херсонской области погибший, в Белгородской - раненый

  • 11:39
  • 493
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram