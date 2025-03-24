 

В Москве мигрант на "Камазе" сбил насмерть школьника, в Петербурге мигрант из травмата расстрелял юношу

В Москве мигрант из Киргизии за рулём "Камаза" насмерть раздавил школьника, переходившего дорогу по пешеходному переходу.
В Петербурге безработный обладатель "Лексуса", мигрант из Армении, ранее судимый за кражу обуви, расстрелял из травмата девятнадцатилетнего местного жителя за замечание о неправильной парковке.
В Твери накрыли членов ОПГ из Армении и Азербайджана, вымогавшей деньги у местных предпринимателей.
В Самаре родители учеников школы №156 обвиняют детей мигрантов в распространении вируса гепатита А, так как они не соблюдают правила гигиены. Также они обвинили администрацию школы в том, что она пыталась скрыть вспышку вируса.
В Стамбуле турецкие полицейские избили дубинками съёмочную группу RT.
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