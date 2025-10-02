В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание

В московском аэропорту Шереметьево таксист-мигрант, не желая платить за парковку, переехал сотрудника паркинга
, снёс два шлагбаума и скрылся. Выяснилось, что он уже далеко не первый раз нарушает правила пользования услугами аэропорта.
В Мурино Ленинградской области мигрант, занимающийся боевыми искусствами, избил
мужчину после замечания о публичном намазе.
В Тамбовской области осудили (в совокупности - на 10 лет колонии строгого режима) узбека, который осенью прошлого года сбежал из колонии и сломал кисть
полицейскому, пытавшемуся его задержать.
В Новосибирской области курьер-мигрант побил
мать и дочь, которые не расступились перед ним в подъезде.
В Саратове взрослый новый россиянин напал
на тринадцатилетнего мальчика прямо в школе и побил его.