 

В Шереметьеве мигрант-рецидивист снёс сотрудника паркинга, в Ленобласти мигрант избил человека, сделавшего ему замечание

В московском аэропорту Шереметьево таксист-мигрант, не желая платить за парковку, переехал сотрудника паркинга, снёс два шлагбаума и скрылся. Выяснилось, что он уже далеко не первый раз нарушает правила пользования услугами аэропорта.
В Мурино Ленинградской области мигрант, занимающийся боевыми искусствами, избил мужчину после замечания о публичном намазе. 
В Тамбовской области осудили (в совокупности - на 10 лет колонии строгого режима) узбека, который осенью прошлого года сбежал из колонии и сломал кисть полицейскому, пытавшемуся его задержать. 
В хостеле в подмосковном Королёве мигрант нанёс ножевое ранение другому постояльцу.
В Волгограде задержали мигранта-вербовщика террористов.
В Новосибирской области курьер-мигрант побил мать и дочь, которые не расступились перед ним в подъезде.
В Саратове взрослый новый россиянин напал на тринадцатилетнего мальчика прямо в школе и побил его.
В Нефтеюганске пересмотрят приговор бандитам, которые напали на полицейских и отделались лишь штрафом.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Франция: опасная осень

Конспирологическая атака Трампа и западно-американский военный плацдарм на Украине

"Хочу быть владычицей морскою". Что общего между ИИ и золотой рыбкой

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

