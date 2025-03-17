Мошенники в РФ уже используют ИИ для афер с жильём

Мошенники используют искусственный интеллект в аферах с жильём, рассказала управляющий партнер «Maximova & partners» Ольга Максимова. С помощью нейросети злоумышленники подделывают голос и изображение того, кому доверяет владелец жилья. Жертве сообщают, что его персональные данные попали в сеть, «Госуслуги» владельца недвижимости взломаны, а в отношении его жилья производится попытка рейдерского захвата. Его призывают оказать содействие сотрудникам спецслужб. После этого злоумышленники под видом сотрудников спецслужб убеждают владельца квартиры «фиктивно» переписать недвижимость на другого человека и обещают, что потом всё вернут.

ошенники могут звонить под предлогом проверки качества связи якобы от оператора, предлагать услуги или товары, проводить мнимые опросы. При этом человеку задают вопросы, а он на них отвечает. Задача мошенников - заполучить запись голоса абонента с ключевым словом "да"

Поскольку некоторые банки уже ввели, а другие вводят биометрическую идентификацию клиентов, записанные во время разговоры голос человека и его лицо позволяют мошенникам совершить хищение денег.

Также мошенники звонят людям по видеосвязи с целью записи голоса, получения других биометрических данных, которые потом используют для списания средств в банке. М