Канал будет забирать более 15% воды из Амударьи и направит ее на орошение 550 тысяч гектаров афганских засушливых земель. Первый участок длиной 108 км был запущен в 2023 году. Строительство второй очереди находится в активной фазе и близится к завершению. Строительство Кош-Тепа уже сейчас повлияло на проблему нехватки воды в Средней Азии.

после запуска Афганистаном канала Кош-Тепа ​​на полную мощность ( строительство гигантского ирригационного канала началось в марте 2022 года) Туркменистан и западные регионы Узбекистана практически останутся без воды.

Равшан Назаров, кандидат философских наук, доцент Ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова, заявил, что если РФ не поможет Средней Азии с водой - она столкнётся с массовой миграцией:

"Большинство считает проект переброски сибирских рек в ЦА либо невозможным, либо слишком дорогим. Но разве есть что-то дороже человеческой жизни и сохранения государства? Сегодня регион Центральной Азии насчитывает 80 миллионов человек, и это население растет. Уже совсем скоро мы достигнем критической отметки в 100 миллионов. Если Россия не поделится сибирскими водами, ее ждет наплыв 100 млн беженцев".

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), самым большим потребителем воды в регионе является Туркменистан – при населении всего 7 миллионов человек эта страна потребляет 53 кубокилометра воды в год (больше, чем потребление воды Казахстаном и Узбекистаном вместе взятыми). Это происходит потому, что

в Туркменистане самый изношенный парк эксплуатационных сооружений и инженерных сетей, огромные потери воды за счёт испарения и минимум бетонированных каналов. В Киргизии проблемы с водой наблюдаются с 2020 года . Казахское издание резюмирует, что "в

се республики выиграли бы от переброски сибирских рек через Казахстан в Центральную Азию".