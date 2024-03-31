Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области погибла женщина

Под Белгородом из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом, у его хозяйки ожог руки второй степени. Выбиты окна в одной из квартир жилой многоэтажки, повреждены 18 частных домов, три автомобиля, а также линии электроснабжения и подачи холодной воды.

Пятеро пострадавших от обстрелов Белгородской области в последние дни находятся сейчас в реанимации.





В Курской области украинцами обстреляны Гуево (разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в пяти домовладениях), Красный Пахарь (поврежден сарай), Козино (было нарушено электроснабжение, оно восстановлено).