 

Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области погибла женщина

Женщина погибла при украинском обстреле белгородского села Дунайка, повреждены линии газо- и электроснабжения, четыре частных домовладения, хозпостройка и три автомобиля. Село Цаповка подверглось атаке беспилотников ВСУ, на парковке сельскохозяйственного предприятия‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ повреждены четыре транспортных средства, одно из них сгорело. В селе Богун-Гродок повреждены кровля частного жилого домовладения и автомобиль. В Долгом дроном-камикадзе повреждена ЛЭП. В Тишанке повреждён инфраструктурный объект, в Шебекинском городском округе повреждён автомобиль. В Дроновке повреждено частное домовладение.

Под Белгородом из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом, у его хозяйки ожог руки второй степени. Выбиты окна в одной из квартир жилой многоэтажки, повреждены 18 частных домов, три автомобиля, а также линии электроснабжения и подачи холодной воды.

Пятеро пострадавших от обстрелов Белгородской области в последние дни находятся сейчас в реанимации.


В Курской области украинцами обстреляны Гуево (разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​ в пяти домовладениях), Красный Пахарь (поврежден сарай), Козино (было нарушено электроснабжение, оно восстановлено).

 

 

Сотрудник горловского УГГ "Донбассгаз" получил ранения, подорвавшись на украинском суббоеприпасе в посёлке Широкая Балка.

 

 

 


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