Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской области погибла женщина

Под Белгородом из-за атаки ВСУ загорелся жилой дом, у его хозяйки ожог руки второй степени. Выбиты окна в одной из квартир жилой многоэтажки, повреждены 18 частных домов, три автомобиля, а также линии электроснабжения и подачи холодной воды.
Пятеро пострадавших от обстрелов Белгородской области в последние дни находятся сейчас в реанимации.
В Курской области украинцами обстреляны Гуево (разрушен сарай, повреждены окна, кровли, заборы в пяти домовладениях), Красный Пахарь (поврежден сарай), Козино (было нарушено электроснабжение, оно восстановлено).
Сотрудник горловского УГГ "Донбассгаз" получил ранения, подорвавшись на украинском суббоеприпасе в посёлке Широкая Балка.