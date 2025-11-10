 

Единственное, что ещё связывает нас с Европой, – это культурно-историческая общность

Такое ощущение, что европейцы изо всех сил подталкивают Россию в объятия товарища Си. Иначе как понимать тот факт, что на фоне введения безвиза между Россией и Китаем ЕС устанавливает новые визовые ограничения для россиян?

 

Мало им того, что россияне вместо «Вольво» и «Шкоды» покупают китайские автомобили, вместо «Индезита» и «Бош» - китайские стиральные машины, и далее по списку – от трусов до станков.

 

Теперь и отдыхать россияне потянутся в Китай. Зачем платить по 15 т.р. за шенген и морочиться с документами, если долететь до Пекина стоит столько же, как до Парижа, а по времени это даже быстрее, ибо не нужны многочасовые пересадки в Стамбуле или Ереване? К тому же в китайских городах объективно чище и безопаснее, чем в европейских столицах, запруженных мигрантами.

 

То же самое и с деловыми поездками. До 2022 года у меня почти всегда стоял в загранпаспорте открытый мультишенген, и не было никаких проблем сгонять в Германию или там в Испанию на конференцию и с коллекциями поработать. Теперь с этими целями остаётся ездить всё туда же – в Китай. Некоторые коллеги-палеонтологи оттуда уже просто не вылезают.

 

В моей области – палеоэнтомологии – Китай уже довольно давно вырвался на первое место по числу публикаций. И качество их тоже ощутимо возросло за последние 20 лет - китайские работы сейчас в среднем ничем не хуже европейских и американских. Подозреваю, что в других научных дисциплинах происходит то же самое. По ощущениям, в плане науки и технологий (то, что называют STEM) Китай уже может заменить для нас западный мир.

 

Единственное, что ещё связывает нас с Европой – это культурно-историческая общность. Карл Великий, Шиллер, Байрон, вот это всё. Высокая русская культура XIX века – это, по сути, привой на могучем европейском стволе, уходящем корнями в античность и западное христианство. Гоголь писал «Мертвые души» в Риме, а не в Гуанчжоу, Пушкин насыщал свои тексты галлицизмами, а не словечками из мандарина, Чайковский сочинял оперу на сюжет Гофмана, а не Цао Сюэциня.

 

Но надолго ли хватит этой связи? Дехристианизация Европы постепенно размывает наш общий религиозный фундамент. Всё чаще слышу, что дети знакомых учат в качестве второго языка не французский, немецкий или испанский, а китайский. Всё чаще российские студенты, которые раньше отправились бы за образованием в Европу, едут учиться в Китай – в прошлом году в кафе в Сиане чисто случайно встретил двух девушек из русской глубинки, которые учатся в тамошнем университете и неплохо болтают по-китайски.

 

Мы не успеем оглянуться, как вырастет поколение, для которого Биг-Бен, Колизей или Эйфелева башня – это что-то далекое, незнакомое и экзотичное, в отличие от Великой китайской стены, Шанхайской телебашни и даосских храмов на горе Хэншань, куда они ездили с классом на каникулы.

 

Китай – это не просто страна. Это целый мир, с разными климатическими поясами, с разными и не похожими друг на друга провинциями. И это 1,5 млрд человек, которые из нищих крестьян стремительно превращаются в образованных горожан с высоким уровнем потребления, науки, культуры. Это уже сам по себе невероятный центр геополитического притяжения.

 

И в этих-то условиях ЕС, численность населения которого в три раза меньше, чем в Китае, делает всё, чтобы Россия еще быстрее дрейфовала в китайскую сторону. 150 миллионов россиян – это треть от населения ЕС, как Германия и Франция вместе взятые. Но евробюрократы вместо того, чтобы втягивать русских в свою в орбиту, как они втянули туда каких-нибудь румын и поляков, скармливают нас Китаю. И в долгосрочной перспективе это обернётся цивилизационной катастрофой для всего европейского проекта.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

