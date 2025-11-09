В Роскачестве посоветовали не обсуждать "чувствительную информацию" рядом с умными колонками

Рядом с голосовыми помощниками не стоит разговаривать на чувствительные темы, предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. Они занимаются прослушкой, хотя пользователям должно стать легче от того, что "в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях".

«В некотором смысле умные системы действительно нас прослушивают, но в подавляющем большинстве случаев это делается в рекламных целях. Классический пример, который замечали многие: стоит лишь обсудить какой-то товар в разговоре рядом с телефоном или колонкой, как в интернете появляется соответствующая реклама. Это работа механизма таргетированной рекламы, которая использует различные методы сбора данных, включая анализ информации с мобильных сервисов и голосовых ассистентов» .

Конечно, умные колонки передают не все разговоры, а когда передают, "используется сложное шифрование".

«Вопрос, чаще всего волнующий пользователей, — подслушивают ли умные колонки? Действительно, колонка постоянно находится в режиме прослушивания, ожидая активационную фразу. Однако было бы неверно утверждать, что она постоянно записывает и передает все ваши разговоры. Взаимодействие с сервером происходит не так часто, как может казаться, чаще передаются технические данные для проверки подключения. При этом используется сложное шифрование, из-за чего перехват и расшифровка содержимого разговоров крайне маловероятны».

Несмотря на всё это, Кузьменко не рекомендует вести откровенные разговоры в присутствии нейросети: