Один из партнёров ФБ рассказал, как прослушиваются телефонные разговоры

Один из партнёров соцсети Фейсбук (принадлежит корпорации "Meta", которая в РФ признана экстремистской и запрещена) - Cox Media Group (CMG) - заявила, что её программное обеспечение использует искусственный интеллект для сбора и анализа данных "о намерениях в реальном времени", слушая, что пользователи говорят в свой телефон, ноутбук или микрофон домашнего помощника. "Фейсбук", "Гугл" и "Амазон" -- только некоторые из клиентов CMG, которые используют эту информацию , "чтобы ориентироваться на потребителей на рынке".

В слайд-шоу CMG подробно описан шестиэтапный процесс, который программное обеспечение для активного прослушивания использует для сбора голосовых данных пользователя с помощью любого устройства, оснащенного микрофоном, однако неясно, постоянно ли программа активного прослушивания осуществляет прослушивание или только в определенные моменты, когда включен микрофон телефона, например, во время разговора.

Опасения, что коммерческие компании (и не только) прослушивают разговоры пользователей высказываются периодически, людям зачастую кажется, что "после разговора с другом" им стали чаще показывать ту или иную рекламу. Компании опровергают это, однако периодически появляются данные о том, что сбор аудиоинформации действительно происходит.

CMG заявляет, что такое прослушивание абсолютно легально: "Когда при загрузке или обновлении нового приложения пользователям предлагается многостраничное соглашение об условиях использования, напечатанное мелким шрифтом, часто подразумевается активное прослушивание".

CMG - американский медиа-конгломерат, базирующийся в Атланте, штат Джорджия. Предоставляет услуги в области вещания, цифровых медиа, рекламы и маркетинга. В 2022 году выручка компании составила 22,1 миллиарда долларов.

