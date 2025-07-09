 

В Роскачестве рассказали, как умные колонки следят за своими хозяевами, но считают маловероятным, что этим пользуются злоумышленники

 

В Центре цифровой экспертизы Роскачества "Ленте.ру" рассказали, что умные колонки действительно имеют доступ к большому количеству информации о пользователе и могут отправлять данные о разговорах, в том числе злоумышленникам, но Роскачество считает это маловероятным. При этом эксперты признают, что идентифицировать запись разговора и его отправку крайне сложно.

«Самый распространенный и вызывающий больше всего опасений вопрос связан с тем, что эти гаджеты «подслушивают» и передают все разговоры пользователей. Действительно, колонка находится в режиме постоянного прослушивания, ожидая активационную фразу (например, "Алиса", "Маруся"). Однако утверждать, что она записывает и передает все разговоры, было бы неверно», — думают в Роскачестве.

Кроме того, хакеры взламывают колонки и прослушивают личные разговоры. Теоретически взлом умной колонки и использование ее в качестве «жучка» для прослушивания, конечно, возможно, но возникает вопрос о целесообразности подобных действий, так как бытовые разговоры вряд ли будут представлять большую ценность для киберпреступников, считают в Роскачестве. 

В то же время они признают, что умные колонки собирают личные данные для таргетированной рекламы, и всё, что пользователь говорит возле умной колонки, действительно может быть использовано для создания детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов. Злоумышленники могут записывать через колонки голоса пользователей для кражи личности и мошенничества, но в Роскачестве снова считают, что это маловероятно. 

По итогам первого квартала 2024 года продажи умных колонок в России выросли на 33,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили 1 миллион устройств.  

 

Современные модели роботов-пылесосов, помимо своей основной функции, способны подключаться к Wi-Fi и детально воссоздавать карту помещения. Роботы-пылесосы имеют камеры, микрофоны и LiDAR-сенсоры. Собранные данные о маршрутах движения, потребностях пользователя и истории действий необходимы для совершенствования алгоритмов искусственного интеллекта и отправляются на серверы производителей. Это обстоятельство отражено в пользовательском соглашении в графе о сборе диагностической информации, однако в документе не раскрывается весь перечень данных, передаваемых на внешние серверы.

Синхронизируясь с облачными сервисами, робот может шпионить за владельцем, фиксируя детали домашней обстановки: расположение ценных предметов, систем безопасности и распорядок дня хозяина. Вдобавок прибор может собирать информацию о поведенческих особенностях человека. Кроме того, при подключении к интернету гаджет может стать уязвимым для внешних атак. Известен случай, когда хакеры в США заставили роботы-пылесосы ездить и материться. 



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