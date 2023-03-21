60% американцев считают, что смартфоны их прослушивают

Американцы обеспокоены слежкой за ними с помощью электронных устройств; 60% респондентов уверены, что смартфоны их прослушивают. В целом более 80% американцев считают, что корпорации могут следить за ними через цифровые устройства. Например, 74% респондентов, которые имеют дома умные колонки, уверены, что они постоянно слушают их. О том, что такие колонки могут подслушивать своих владельцев, даже когда световой индикатор сообщает об обратном, было известно ещё в 2019-м году. В частности, факты такой прослушки признал Яндекс. Прослушкой может заниматься и робот-пылесос, причём даже без микрофона.





Однако несмотря на озабоченность прослушкой, пока только 13% опрошенных американцев рассматривают возможность приобретения телефона без "умных" функций.