За три месяца в России подскочил уровень киберпреступности

Наибольшее количество атак в 2025 году направлены на телекоммуникационный сектор, который вошёл в тройку самых атакуемых вместе с ИТ и финансовым сегментом. Эти сферы экономики представляют наибольший интерес для злоумышленников, поскольку в случае успеха кибератаку можно быстро монетизировать, инцидент затронет большое количество граждан или злоумышленники получат доступ к конфиденциальной информации. Наибольший рост продемонстрировали атаки на представителей медиаотрасли, с начала года количество таких инцидентов выросло на 43% до примерно 9 тыс.



