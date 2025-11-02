 

За три месяца в России подскочил уровень киберпреступности

В период с июля по сентябрь нынешнего года в России было выявлено 42 тыс. кибератак, т.е. 40% от общего количества инцидентов за весь год. Этот показатель вырос на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество высококритичных инцидентов в третьем квартале достигло 7,6 тыс. 

Наибольшее количество атак в 2025 году направлены на телекоммуникационный сектор, который вошёл в тройку самых атакуемых вместе с ИТ и финансовым сегментом. Эти сферы экономики представляют наибольший интерес для злоумышленников, поскольку в случае успеха кибератаку можно быстро монетизировать, инцидент затронет большое количество граждан или злоумышленники получат доступ к конфиденциальной информации. Наибольший рост продемонстрировали атаки на представителей медиаотрасли, с начала года количество таких инцидентов выросло на 43% до примерно 9 тыс. 


Компания Adobe показала публике несколько экспериментальных инструментов на базе искусственного интеллекта, в том числе  Frame Forward, с помощью которого можно легко удалить какой-либо объект из целого видео, отредактировав всего лишь один кадр. Данный инструмент идентифицировал, выделил и удалил женщину в первом кадре видео, а затем заменил её естественно выглядящим фоном. После этого данные изменения применились ко всему видео буквально в несколько кликов.
