Три человека, в том числе десятилетний ребёнок, погибли
в результате интенсивного украинского обстрела жилого сектора в Алёшках. В Каланчаке вследствие прилёта БПЛА загорелся топливный резервуар на АЗС. После обстрела без электричества остались 23 населённых пункта Великолепетихского и Горностаевского округов с населением 16,5 тыс. человек.
Супружеская пара ранена
в результате атаки дрона ВСУ на частный дом в Грайвороне Белгородской области. В Валуйском округе ранен
глава Казинской территориальной администрации Виктор Ваентинович Гаженко. Стало известно, что 13 октября в селе Дорогощь погиб
мужчина, который привёз из Москвы гуманитарную помощь. При ракетном обстреле Валуек ранен
мужчина. Также украинцами атакованы Принцевка, Казначеевский, Чапаевский, Головчино, Нечаевка, Дубовое, Отрадное, Зозули, повреждены жилые дома, ЛЭП и автомобили.
В Крыму в результате атаки ВСУ повреждены
несколько электроподстанций; в частности, известно, что свет пропадал в Евпатории.