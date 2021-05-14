 

Состояние российских миллиардеров достигло 35% ВВП страны

 

Совокупное состояние 120 долларовых российских миллиардеров достигло 35% ВВП страны, увеличившись примерно на 10% за год ковидокризиса.

По данным британской газеты Financial Times, на втором месте по доле состояния миллиардеров по отношению к объёму национального ВВП находится Швеция: состояние 41 крупного бизнесмена достигает почти 30% от ВВП страны. На третьем месте в рейтинге находится Индия (20%), на четвёртой и пятой позиции США и Франции (18% и 17% от национальных ВВП соответственно).

За последний "пандемический" год суммарное состояние долларовых миллиардеров в мире выросло с $5 трлн до $13 трлн, а их количество -- примерно на 700 человек, до 2,7 тыс. 

Состояние председателя совета директоров российской компании "Норникель" Алексея Мордашова составляет $29 млрд, что равно 1,7% ВВП России.

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