Чеченка, которую разлучили с русским женихом и насильно вывезли из Петербурга, возможно, мертва

Двадцатишестилетнюю уроженку Чечни Седу Сулейманову, которую насильно вывезли из Петербурга, возможно, убили родственники. Уже 150 дней она не выходила на связь, а когда омбудсмен Чечни Мансур Солтаев выпускал видео с ней (заявляя, что девушка в нормальном состоянии), на шее у неё заметили синяк. Сулейманова оказалась в Петербурге в октябре 2022 года. Она рассказала правозащитникам, что бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям. Кроме того, девушку хотели без ее желания выдать замуж. Правозащитники помогли чеченке найти в Северной столице работу и жильё. Однако родственники обвинили девушку в краже 150 тыс. рублей, и её принудительно вернули в Чечню. Молодой человек Сулеймановой Станислав Кудрявцев рассказал, что в его отсутствие сотрудники петербургской полиции пришли к ним квартиру, забрали ее и передали чеченским силовикам. Кудрявце даже принял ислам, чтобы ему позволили жениться на девушке, но это не помогло.





Подобная судьба могла постигнуть чеченку Селиму Исмаилову, которая сбежала от семьи из-за домашнего насилия, но также была обвинена в краже.