 

В Петербурге "за нарушение короновирусных ограничений" задержали пикетчицу с вопросом "где Седа Сулейманова?"

 

В Петербурге задержали Елену Патяеву, подругу насильно вывезенной в Чечню Седы Сулеймановой. Задержание произошло во время одиночного пикета Патяевой на мосту Ахмата Кадырова. На плакате пикетчицы был написан вопрос о судьбе ее подруги. Полицейские нашли в этом нарушение ковидоограничений.

В 2022 году Седа Сулейманова бежала из Чечни, поскольку члены семьи заставляли ее следовать местным обычаям, в случае неповиновения она подвергалась избиениям, её хотели выдать замуж против её желания. Правозащитники помогли Сулеймановой найти в Петербурге работу и жильё, но летом 2023 года её насильно вывезли в Чечню. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев заявлял, что Сулейманова в безопасности и рада быть с семьей. Однако сама девушка не сказала ни слова на видео, которое опубликовал Солтаев. После этого она исчезла из поля зрения правозащитников, друзей и СМИ, ее судьба до сих пор неизвестна.

Елена Патяева просила главу СК РФ Александра Бастрыкина взять дело Сулеймановой на контроль.

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