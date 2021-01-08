8 февраля WhatsApp превратится в тыкву для миллионов пользователей, если они не поделятся своими данными с Фейсбуком

Миллионы пользователей приложения WhatsApp 8 февраля потеряют доступ к своим аккаунтам , если не поделятся своими персональными данными с Фейсбуком (ФБ является собственником приложения), даже если у них нет аккаунта в Фейсбуке. По данным британской газеты "Дейли Мейл", это не касается пользователей из Соединённого Королевства и Европы, но из заявления компании непонятно, попадает ли Россия (и вся ли её территория) под понятие "Европейского региона" в данном случае.

Утверждается, что после того, как личные данные пользователей станут доступны ФБ, Фейсбук не сможет видеть содержание ваших посланий, но сможет определять, кому и как часто вы пишете.