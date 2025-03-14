 

Искусственный интеллект показал низкую точность поиска и настаивал на своей правоте

 
Исследовательская группа цифровой журналистики "Тоу Центр" (Tow Center) испытала восемь ИИ-поисковиков (включая Чат-GPT, Перплексити, Джемини, ДипСик, Грок и Копайлот) и обнаружила, что все они часто допускают ошибки, причём искусственный интеллект упорствует в том, что информация верна. Исследователи случайным выбрали двести новостных статей от 20 новостных агентств и убедились, что каждая статья попадает в первые три результата поиска "Гугл" при использовании цитируемого отрывка. Затем они выполнили тот же запрос в каждом из инструментов поиска ИИ и оценили точность поиска по тому, правильно ли были указаны статья, источник и URL статьи (если совпали все три фактора, точность считали полной). В среднем поисковые системы ИИ ошиблись в 60% случаев. Чат GPT показал полную точность лишь в 28% случаев. При этом когда нейросетям указывали на ошибку, они начинали возражать и приводили ещё более неверные данные.

 


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APN.ru