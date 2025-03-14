Искусственный интеллект показал низкую точность поиска и настаивал на своей правоте

Исследователи случайным выбрали двести новостных статей от 20 новостных агентств и убедились, что каждая статья попадает в первые три результата поиска "Гугл" при использовании цитируемого отрывка. Затем они выполнили тот же запрос в каждом из инструментов поиска ИИ и оценили точность поиска по тому, правильно ли были указаны статья, источник и URL статьи (если совпали все три фактора, точность считали полной).

В среднем поисковые системы ИИ ошиблись в 60% случаев. Чат GPT показал полную точность лишь в 28% случаев. При этом когда нейросетям указывали на ошибку, они начинали возражать и приводили ещё более неверные данные.