 

Финляндия не будет давать гражданство получающим пособие мигрантам

Финляндия ужесточила правила получения гражданства: чтобы получить гражданство, мигрант обязан будет иметь доход с рабочей или предпринимательской деятельности, а не с социального пособия. Если заявитель получал социальную помощь более трёх месяцев в течение двух лет, получить финский паспорт он не сможет. Однако новое правило не будет распространяться на несовершеннолетних и пенсионеров старше 65 лет. Ранее был увеличен срок проживания в стране для получения гражданства: с пяти до восьми лет.

 

В Подмосковье осудили мигранта, вместе с соучастником забившего до смерти палками двух работников теплиц и женщину - свидетельницу преступления. После этого мигранты уехали из РФ, но потом один из них вернулся и был арестован, его приговорили лишь к 16 годам заключения. Второй фигурант был задержан на территории иностранного государства.

В Петербурге суд приговорил водителя автобуса Гюльмета Гюльмагомедова, насмерть сбившего женщину, к полутора годам колонии-поселения и двухгодичному запрету на управление транспортным средством.
