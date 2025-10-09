Боец СВО из Латвии не может получить гражданство РФ; боец из Казахстана стал гражданином РФ, но получил 5 лет "за наёмничество"

Латвиец Нормундс Потаповс покинул Латвию ещё в 2010-м году из-за несогласия с антироссийской политикой латышских властей (закрытием русских школ). В 2022 году он прибыл в Россию и стал участником СВО, стал командиром роты, освобождал ДНР и Курскую область, был ранен и контужен. Однако он до сих пор не может получить российское гражданство
, ему говорят, что он должен получить сперва РВП, а потом ВНЖ.
Гражданин Казахстана Тимур Пралиев воевал в составе ЧВК "Вагнер" (в том числе освобождал Бахмут) и получил российское гражданство, однако после этого он уехал в Мексику и США. Там он был задержан и, поскольку от казахстанского гражданства он не отказался, его депортировали в Казахстан
(союзник России по ОДКБ), где Пралиева приговорили к пяти годам тюремного заключения за наёмничество.
В 2025 году в России запросили временное убежище 4111 человек
, из них 1841 - граждане Сирии, 1440 - граждане Украины.