 

Трамп увеличивает поставки оружия Украине; Пентагон заявляет, что это способствует установлению мира

 

Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что "по указанию президента Трампа, министерство обороны направляет на Украину дополнительное оборонительное вооружение, чтобы украинцы могли защитить себя, пока мы работаем над установлением прочного мира". При этом сам Трамп пообещал увеличить поставки оружия Украине. «Мы будем поставлять больше оружия [Украине]. Нам придется. У них должна быть возможность обороняться. По ним сейчас очень сильно бьют», - заявил Трамп.

 

 

Заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев сказал, что Азербайджан не осуществляет поставок каких-либо военных компонентов сторонам российско-украинского конфликта, при этом назвав Украину "соседом Азербайджана" и заявив о поддержке  её территориальной целостности. Между тем, Азербайджан ещё в 2022-м, затем в 2023-м году был уличён в поставках оружия Украине, и тогда же категорически это отрицал.

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