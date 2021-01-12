 

"Шведские демократы" настаивают, что Трамп достоен Нобелевской премии мира, а Фейсбук запрещает посты об украденных выборах

 

Партия "Шведские демократы" (ШД), минувшей осенью номинировавшая Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, по-прежнему настаивает на правильности своего выбора, хотя и считает, что после выборов Трамп "вёл себя безумно". 

Кроме ШД, кандидатуру Трампа поддержали еще 11 европейских парламентариев, в частности от Датской народной партии, Консервативной партии Великобритании, польской партии "Право и справедливость" и венгерской "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз":

Движение в сторону мира и мирных переговоров, ставшее благодаря Трампу возможным на Корейском полуострове, на Балканах, а также между Израилем и его соседями, носит исторический характер и делает его достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

 

В то же время Фейсбук будет удалять со своей платформы сообщения, содержащие призывы "остановить воровство" (stop the steal). Аналогичные меры будут применяться в социальной сети Инстаграм, которой также владеет Фейсбук. По словам представителей компании, соответствующий призыв используют в соцсетях сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа. Они настаивают на том, что в ходе голосования и обработки бюллетеней на президентских выборах были допущены нарушения, которые привели к тому, что у Трампа украли победу.


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APN.ru