"Шведские демократы" настаивают, что Трамп достоен Нобелевской премии мира, а Фейсбук запрещает посты об украденных выборах

Партия "Шведские демократы" (ШД), минувшей осенью номинировавшая Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира, по-прежнему настаивает на правильности своего выбора, хотя и считает, что после выборов Трамп "вёл себя безумно".

Кроме ШД, кандидатуру Трампа поддержали еще 11 европейских парламентариев, в частности от Датской народной партии, Консервативной партии Великобритании, польской партии "Право и справедливость" и венгерской "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз":

Движение в сторону мира и мирных переговоров, ставшее благодаря Трампу возможным на Корейском полуострове, на Балканах, а также между Израилем и его соседями, носит исторический характер и делает его достойным кандидатом на получение Нобелевской премии мира.

В то же время Фейсбук будет удалять со своей платформы сообщения, содержащие призывы "остановить воровство" (stop the steal). Аналогичные меры будут применяться в социальной сети Инстаграм, которой также владеет Фейсбук. По словам представителей компании, соответствующий призыв используют в соцсетях сторонники действующего американского лидера республиканца Дональда Трампа. Они настаивают на том, что в ходе голосования и обработки бюллетеней на президентских выборах были допущены нарушения, которые привели к тому, что у Трампа украли победу.