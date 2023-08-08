Нефтегазовые доходы бюджета РФ снизились, Минфин оценил дефицит бюджета

Бюджет РФ получил в январе - июле 2023 года 4,2 трлн (4 193 млрд) рублей нефтегазовых доходов, что на 41,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом Минфин предполагает, что уточнение механизма определения налоговой базы нефтяных налогов и сокращение ценовых дисконтов будут содействовать увеличению налоговых поступлений в течение второго полугодия.

В то же время ненефтегазовые доходы составили 10,33 трлн рублей и увеличились на 19,8% год к году. "Динамика поступления крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области - в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", - отмечает по этому поводу Минфин.

По итогам января-июля 2023 года дефицит российского бюджета, по предварительной оценке, достиг 2,81 триллиона рублей, или 1,8% ВВП, при плановом уровне в 2,9 триллиона рублей на весь год (за месяц показатель вырос на 222 миллиарда рублей). Доходы бюджета за этот период упали на 7,9% в годовом выражении, до 14,525 триллиона рублей, расходы увеличились до 17,341 триллиона рублей, что на 14% больше, чем в январе-июле 2022 года.







