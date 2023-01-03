 

Число таджиков, получающих гражданство РФ, выросло почти вдвое

За девять месяцев 2022 года гражданство РФ получили более 260 тыс. граждан Украины -- но это на 32 тыс. меньше, чем годом ранее, когда российское гражданство получили почти 293 тыс. украинцев. В 2020 году, когда началась ковидопандемия, гражданство России получили 291 тыс. граждан Украины.
 
В то же время число получающих гражданство РФ таджиков за год почти удвоилось: с 70 000 до 120 000. 
На третьем месте среди получающих гражданство РФ -- армяне: в 2022 году таких было почти 33 000. 
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