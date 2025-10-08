Репродуктивный контракт с государством

Побывал на конференции в Нижнем Новгороде. Там всё увешано билбордами, рекламирующими материнство. Мол, роди ребёнка, и получи от государства 1 млн рублей – и ещё сертификат на 20 тысяч на покупки в «Озоне».

Это конечно замечательно, что руководство Нижегородской области всерьёз озаботилось проблемами демографии.

Но вот что я думаю – в том же Нижнем Новгороде – как и в других городах России – столь же активно рекламируют службу по контракту. Только суммы там несколько другие – от 5 млн в год.

По официальным данным, в 2023 году Минобороны удалось набрать 540 тысяч контрактников, в 2024 году – 450 тысяч, в этом году, скорее всего, цифры будут плюс-минус такие же.

То есть у государства есть деньги, чтобы каждый год отправлять примерно полмиллиона мужчин на СВО, выплачивая им по 5 млн рублей (и это, не считая выплат по ранению, компенсаций за гибель и пр.).

А теперь представим, что эти же деньги пошли бы на поддержку рождаемости.

Да, у нас уже есть маткапитал – но это меньше 1 млн, и потратить его довольно сложно, это не сумма, которую выдают на руки, а бумажка, сертификат. Иди еще побегай по МФЦ, чтобы оплатить с него ребёнку кружок.

А вот контрактникам просто выплачивают деньги – на что хочешь, на то и трать. Люди ведь сами разберутся, на что им нужно. Вот так же нужно платить и матерям.

Родила ребенка? Вот тебе 5 млн рублей. Это уже серьёзная сумма – даже в Москве с её помощью можно однушку превратить в двушку, а двушку – в трёшку.

Конечно, платить надо не за первого ребёнка, и даже не за второго – их и без господдержки более-менее рожают, а за третьего и дальше. И тогда это будет реальный стимул становиться многодетными.

Программа таких выплат должна работать только в регионах с плохими демографическими показателями – прежде всего в русских областях Европейской России. В Чечне и Тыве с рождаемостью и так всё хорошо.

Но, спросите вы, а если к этим выплатам присосутся «новые россияне» среднеазиатского происхождения? А вдруг 5 млн попадут в руки безответственных мамаш-наркоманок и алкоголичек?

Это всё можно отрегулировать по тому же принципу, что набор на службу по контракту. Вот приходит на единый пункт отбора бомж-доходяга Вася. А ему комиссия говорит: «нет, Вася, извини, но мы с тобой контракт заключать не будем».

Точно также и с репродуктивными выплатами – надо создать комиссию, которая будет с их потенциальными получателями проводить собеседования и пробивать по базам - нет ли нареканий из опеки и проблем с законом и веществами. В конце концов, если люди уже родили двух детей и нормально их воспитывают, то и с третьим ребёнком у них проблем не будет.

Успешно прошла комиссию? Твою заявку одобрили? Всё, у тебя есть два года, чтобы родить ребёнка и получить 5 млн. Это будет своего рода репродуктивный контракт с государством.

Неужели у нашего государства есть деньги, чтобы ежегодно отправлять на фронт 500 тысяч человек, но нет денег, чтобы заплатить за рождение 500 тысяч русских детей?

Что такое 500 тысяч? Это больше, чем довоенное население Мариуполя – самого крупного города страны «404», который мы заняли по итогам 3 лет СВО и который теперь многие годы придётся восстанавливать.

В 2023 году естественная убыль населения в России составила 495 тыс. человек, в 2024 году – 596 тысяч.

Таким образом, ежегодно финансируя рождение 500 тысяч детей, мы остановим физическое вымирание нашей страны.

Мне кажется, в стратегическом отношении это как минимум не менее важно, как и выход на административные границы Донецкой области и другие заявленные цели у СВО.

Повторюсь, найти пару-тройку триллионов рублей на поддержку рождаемости вполне реально – нашлись же они на контрактников (про прочие оборонные расходы молчу). Это исключительно вопрос расстановки приоритетов.



