 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской, Херсонской, Брянской областях, Донецке

Три человека погибли, в том числе двадцатипятилетняя учительница местной школы (в этом году она вышла замуж), при ракетном ударе ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области. Ранены девять женщин (по обновлённым данным, раненых одиннадцать, одна женщина в тяжёлом состоянии). Частично обрушился физкультурно-оздоровительный комплекс, под завалами могут находиться люди. Значительно повреждены два многоквартирных дома. Также двое взрослых и четырёхлетний ребёнок ранены при ударе ВСУ по частному дому в селе Мощёное, дом частично разрушен. Ранен мужчина при детонации беспилотника на территории частного дома в Сергиевке.
Три человека погибли в результате украинского обстрела Железного Порта в Херсонской области, загорелись два здания, также повреждён жилой дом в Новой Каховке. В Херсонской области ВСУ сбрасывают с беспилотников мины, которые взрываются при приближении, радиус поражения - от 25-30 до 70 метров.
В результате ночной атаки БПЛА ранена женщина 1938 г.р. в Кировском районе Донецка, на трёх улицах города повреждены многоквартирные жилые дома.
В селе Хинель Севского района Брянской области в результате миномётного обстрела ранена женщина, повреждён жилой дом.
Беспилотники атаковали автомобиль МЧС в Каменке-Днепровской Запорожской области.
