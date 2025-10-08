ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и множество раненых в Белгородской, Херсонской, Брянской областях, Донецке

Три человека погибли
, в том числе двадцатипятилетняя учительница местной школы
(в этом году она вышла замуж), при ракетном ударе ВСУ по посёлку Маслова Пристань в Белгородской области. Ранены
девять женщин (по обновлённым данным, раненых одиннадцать
, одна женщина в тяжёлом состоянии
). Частично обрушился
физкультурно-оздоровительный комплекс, под завалами могут находиться люди. Значительно повреждены
два многоквартирных дома. Также двое взрослых и четырёхлетний ребёнок ранены
при ударе ВСУ по частному дому в селе Мощёное, дом частично разрушен. Ранен
мужчина при детонации беспилотника на территории частного дома в Сергиевке.
Три человека погибли
в результате украинского обстрела Железного Порта в Херсонской области, загорелись два здания, также повреждён жилой дом в Новой Каховке. В Херсонской области ВСУ сбрасывают с беспилотников мины, которые взрываются при приближении
, радиус поражения - от 25-30 до 70 метров.
В результате ночной атаки БПЛА ранена
женщина 1938 г.р. в Кировском районе Донецка, на трёх улицах города повреждены
многоквартирные жилые дома.
В селе Хинель Севского района Брянской области в результате миномётного обстрела ранена
женщина, повреждён жилой дом.
Беспилотники атаковали
автомобиль МЧС в Каменке-Днепровской Запорожской области.